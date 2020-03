Ölpreis fällt um über 30 Prozent – so stark wie seit 1991 nicht mehr

Den weltweiten Aktienmärkten steht ein schwarzer Handelstag bevor. Nachdem es der Opec nicht gelungen ist, sich mit den Ländern ausserhalb des Kartells auf eine Förderkürzung zu einigen, brechen die Ölpreise aktuell regelrecht ein. Damit wird die Sorge um die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft inmitten der Coronavirus-Krise um eine weitere Facette ergänzt.

In Asien haben die Kurse zum Wochenstart deutlich nachgegeben. Der japanische Nikkei schloss am Montag mit einem Verlust von 5,1 Prozent. Er stürzte um mehr als 1000 Punkte unter die psychologisch wichtige Marke von 20'000 Punkten auf den tiefsten Stand seit 14 Monaten. Hongkongs führender Index Hang Seng steht bei Minus 4 Prozent und die Börse in Shanghai gab drei Prozent nach. Der australische Leitindex tauchte gar um 7,4 Prozent – der stärkste Rückgang seit November 2008.

Die Märkte knüpfen damit nahtlos an die Abgaben der vergangenen Woche an, die sich zum Wochenschluss ebenfalls nochmals verstärkt hatten. «Die Grössenordnung des Zusammenbruchs zeigt, dass jede Hoffnung auf eine vorübergehende Atempause vergebens war», sagte der Währungsstratege Sean Callow von Westpac.

Der Schweizer Leitindex SMI brach zum Handelsstart um annähernd 700 Punkte oder knapp 7 Prozent auf 9078 Punkte ein. Der deutsche Leitindex Dax büsste zur Eröffnung am Montag um bis zu 8 Prozent auf 10'617 Punkte ein. Damit steuerte er auf den grössten Tagesverlust seit mehr als 18 Jahren zu. Auch die dänische und schwedische Börsen sackten um über 6 Prozent ab, die norwegische gar um über 10 Prozent.

Die Futures für die Wall Street deuten Abgaben von etwa 1200 Punkten zum Auftakt an. «Die unbequeme Wahrheit für viele Anleger ist die Tatsache, dass man sich wirklich kaum noch irgendwo verstecken kann», sagte ein Marktteilnehmer.

Ölpreiskrieg verschärft Coronavirus-Panik

Auslöser für die Verschärfung des Ausverkaufs ist die Nachricht, dass sich das Ölkartell Opec und seine Kooperationspartner nicht auf eine weitere Beschränkung der Rohölproduktion einigen konnten. Eine Absprache zwischen Russland und der Opec wurde nach drei Jahren im Streit aufgekündigt. Russland lehnte eine Drosselung der Produktion wegen der Coronavirus-Epidemie ab. Daraufhin war der Ölpreis an den Märkten gefallen.

Unter dem Druck der Coronavirus-Epidemie hat sich Erdöl seit Jahresanfang um mehr als ein Viertel verbilligt. Das macht vor allem den Opec-Ländern zu schaffen, dazu gehören neben Saudiarabien auch Irak, Iran, Kuwait oder die Vereinigte Arabische Emirate. Russland dagegen gab an, mit dem derzeitigen Preisniveau leben zu können.

Der Ausbruch des Coronavirus drückt auf die Ölnachfrage, weil Flüge gestrichen und Reisen abgesagt wurden, um eine weitere Verbreitung des Erregers zu verhindern und ein Einbruch der Weltkonjunktur befürchtet wird.

Nach dem Scheitern der Gespräche zwischen der Opec und Russland über eine gemeinsame Förderbremse will Saudiarabien nun seine Produktion hochfahren. Der somit lancierte Preiskrieg zwischen Saudiarabien und Russland hat die Öl-Preise am Montag um teilweise über 30 Prozent in die Tiefe sacken lassen.

Sowohl die Sorte Brent als auch US-Leichtöl erleben die grössten Einbrüche seit Januar 1991 zu Beginn des ersten Golfkrieges. Die Ölsorte Brent aus der Nordsee war am Montagmorgen mit 31,02 Dollar je Barrel so billig wie zuletzt vor vier Jahren. Im Verlaufe des Morgens erholte sich der Preis leicht auf 34,77 USD, was immer noch einem Minus von über 23 Prozent gegenüber dem Vorkurs.

Als weitere Belastungsfaktoren kommen noch die jüngsten Konjunkturdaten aus China und Japan hinzu. Sie verschärfen die Panik an den Märkten.

Gold steigt, Euro und Dollar fallen

Vor diesem Hintergrund ist der Preis für die Feinunze Gold auf über 1700 US-Dollar gestiegen. US-Staatsanleihen sind ebenfalls gefragt, so dass die Renditen für die zehnjährigen US-Anleihen im Gegenzug erstmals unter die Marke von 0,5 Prozent gefallen ist.

An den Devisenmärkten suchen Investoren ebenfalls nach sicheren Häfen. Neben dem japanischen Yen setzen sie auf den Schweizer Franken. Der Euro kostet aktuell 1,0567 Franken und der US-Dollar geht zu 0,9223 Franken um. Zum Vergleich: Am Freitagabend kostete der Euro noch 1,0603 Franken und der US-Dollar 0,9369 Franken..

Der US-Dollar notierte am 21. Februar noch bei 0.9838 Franken, ist seither aber um über 5 Prozent eingebrochen. Chart: Finanz und Wirtschaft (lop/anf/sda/reuters)