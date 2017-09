Air-Berlin-Piloten melden sich krank – Flüge ab Zürich fallen aus

Die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin streicht am Dienstag rund 70 Flüge. Betroffen in der Schweiz sind Flüge zwischen Zürich und Berlin respektive Zürich und Düsseldorf. «Der heutige Tag kostet uns mehrere Millionen Euro», teilte Air Berlin-Chef Thomas Winkelmann mit.

«Wir verzeichnen aktuell ungewöhnlich viele Krankmeldungen der Piloten», erklärte die Airline. Rund 200 der 1500 Piloten hatten sich krank gemeldet, viele nach Unternehmensangaben erst unmittelbar vor dem Flug. Das Unternehmen rief betroffene Fluggäste auf ihrer Internetseite auf, nicht zum Flughafen zu kommen und sich stattdessen an die Hotline zu wenden. «Wir bedauern die Unannehmlichkeiten für unsere Gäste», sagte eine Sprecherin.

We regret that flights will be cancelled today for operational reasons. Pls check https://t.co/tkysHbzrIC before coming to the airport. pic.twitter.com/e6nYUXo76i