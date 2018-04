Coop und Nestlé sollen sich im Preiskrieg einigen

Der Nestlé-Boykott von Coop und anderen Detailhändlern in Europa soll zu Ende sein. Wie die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» schreibt, hätten sich die Unterhändler der Beteiligten auf einen Kompromiss geeinigt.

«Nestlés Manager waren in zentralen Punkten zu Konzessionen bereit», sagt ein Beteiligter zur Zeitung. Konkret bedeute dies, dass sich der Nahrungsmittelriese stärker an gemeinsamen Werbeaktionen beteiligen wolle oder für besondere Platzierung in den Regalen extra bezahle.

Nestlé-Produkte aus Regal verbannt

Wegen schlechter Einkaufskonditionen haben sich eine Reihe wichtiger Detailhändler Europas zusammen gegen den Nahrungsmittelriesen Nestlé gewehrt. Mitte Februar ist der Streit eskaliert: Die Detailhändler verbannten reihenweise Nestlé-Produkte aus den Regalen.

Beim Streit zwischen Nestlé und den sechs Agecore-Händlern (Coop, Edeka, Intermarché, Colruyt, Conad und Eroski) ging es um viel Geld. Laut der ZKB dürfte Nestlé mit den genannten Supermarktketten einen Umsatz von zwei Milliarden Franken erzielt haben, was 10 Prozent des Europa-Umsatzes entspricht. 30 Prozent potenzieller Umsatzverlust entsprechen einer Einbusse von rund 600 Millionen Franken.