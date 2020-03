Die Gewinne aus Trumps Amtszeit sind dahin

Der legendäre Investor Warren Buffett sagte gestern seinen ebenso legendären Investorentag ab und bekannte, noch nie in seiner Karriere einen so dramatischen Marktkollaps wie jetzt gesehen zu haben. Im Weissen Haus stritten sich derweil verschiedene Fraktionen des Trump-Lagers um die beste Antwort auf die Pandemie und versuchten, die Börse schön zu reden. Der Versuch scheint gescheitert. Die Börsengewinne seit der Trump-Wahl sind fast ganz zerronnen. Der Crash nimmt mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent eine Rezession vorweg und macht eine Wiederwahl des Präsidenten unsicherer denn je.

Der massive Ausverkauf vom Montag und Donnerstag kam gestern zwar zum Stillstand. Dennoch rechnen Ökonomen und Analysten überwiegend mit weiteren Korrekturen und einer monatelangen Nervosität. Ungewissheit ist Gift für die Finanzmärkte. Seit der Wahl von Trump hatten die Anleger alle negativen Nachrichten ignoriert und die Aktienpreise von Rekord zu Rekord getrieben. Trump sonnte sich und erklärte, der Höhenflug an der Börse sei ihm zu verdanken, weshalb er eine Wiederwahl verdient habe. Die Rechnung schien aufzugehen; bis vor wenigen Wochen auf jeden Fall. 67 Prozent der Wähler erklärten Mitte Februar, sie fühlten sich mit Blick auf die Wirtschaft gut oder sehr gut. Eine Gallup-Umfrage bestätigte den Aufwärtstrend. Trump erreichte mit 46 Prozent einen positiven Höchstwert. Und Wall Street wettete voll und ganz auf seine Wiederwahl, rund zwei Drittel der Finanzprofis erwarteten eine zweite Amtszeit für den Präsidenten.

Das Vertrauen war nicht gerechtfertigt

Den Börsencrash hatte Trump bereits letztes Jahr vorausgesagt, freilich in anderer Form. «Die Trump-Wirtschaft eilt von Rekord zu Rekord und wird noch lange dauern. Sollte indessen ein anderer 2020 übernehmen, wird es einen nie gesehen Marktcrash gehen. Keep America Great Again». Der Crash kam tatsächlich, nur etwas früher und es war Trump, nicht ein Demokrat, der den Kollaps mit zu verantworten hat. Das Vertrauen in den Präsidenten hat diese Woche einen nicht reparierbaren Schaden genommen, und die Märkte tiefst verunsichert, so der Tenor der Marktanalysen der Wall Street-Banken. Tatsächlich war der Preissturz vom Donnerstag der grösste seit dem Crash von 1987. Wie gross die Panik geworden ist, zeigt sich daran, dass die Investoren querbeet verkauften und sogar Top-Anleihen der USA liquidierten, obwohl diese bei einem Aktienausverkauf üblicherweise gekauft werden. Bis zum Ende dieser stürmischen Wochen wurde die Marktkapitalisierung der US-Wirtschaft um mehr als elf Billionen Dollar dezimiert. Das entspricht praktisch dem gesamten Gewinn seit 2016, der mit den Tiefzinsen der Notenbank sowie den aus den Steuersenkungen von Trump finanzierten für Dividenden und Aktienrückkäufen erklärt werden kann.

Gegen den Ölkrieg zwischen Russland und Saudiarabien sowie die Corona-Pandemie konnte Trump nichts tun. Doch seine Antwort auf die grösste Gesundheitskrise seit Generationen deckte mit letzter Klarheit auf, dass das nahezu blinde Vertrauen der Anleger nicht gerechtfertigt war. Die Regierung hatte fast zwei Monate, sich auf die Krise vorzubereiten und neben einem Seuchenplan ein Ankurbelungspaket für die Wirtschaft bereitzustellen. Statt zu handeln, wurde Unsinn verbreitet. Wirtschaftsberater Larry Kudrow, ein notorischer Schönredner, erklärte vor zwei Wochen, die Corona-Seuche in den USA sei unter Kontrolle und Aktien seien nun billig zu haben. Wer ihm glaubte und kaufte, steht mit einem Verlust von 30 Prozent da. Trump hielt nicht zurück. «Der Aktienmarkt beginnt sehr gut auszusehen», twitterte er im Februar. Wer naiv genug war, ihm zu glauben, sieht heute sehr schlecht aus.

Trump prophezeit einen «grossen Sprung»

Die Corona-Krise riss die Konflikte innerhalb der Regierung erneut auf. Auf der einen Seite stehen Schwiegersohn Jared Kushner und Tochter Ivanka. Sie drängten gegen den Ratschlag von Finanzminister Steven Mnuchin den Präsidenten zum Fernsehauftritt vom Donnerstagabend, obwohl bis zuletzt nicht klar war, was Trump sagen sollte. Entsprechend konfus war er. Er sprach von einem (nicht geplanten) Handelsstopp mit Europa, provozierte so einen Aktiensturz in Asien, bevor seine Berater ihn in nie gesehener Weise korrigieren mussten. Doch da war der Schaden schon angerichtet. Das Flugverbot aus Europa war ebenfalls die Idee von Kushner. Es war weder mit der EU abgesprochen, noch machte es Sinn. Warum Grossbritannnien, Japan oder der Mittlere Osten ausgenommen wurde, bleibt schleierhaft. Dafür ist zu 80 Prozent wahrscheinlich, dass es in den kommenden Monaten zu einer Rezession kommt. Die Zustimmung der Wähler für Trump ist nicht überraschend wieder auf 42 Prozent zurückgefallen. Dies scheint den Trump-Clan noch immer nicht zu erschüttern. Finanzminister Mnuchin sagte gestern eine schnelles Ende der Krise voraus und sprach von «einer grossen Investitionsgelegenheit». Auch Trump wischte die Bedenken beiseite. «Zur richtigen Zeit wird es einen sehr grossen Sprung nach oben geben». Die Frage ist, wann. Vor oder nach der Wahl im November.