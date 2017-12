Franzosen kaufen Duschvorhang-Hersteller Spirella

Die Herstellerin für Badezimmer-Accessoires Spirella aus Embrach ZH geht in französische Hände. Acht Jahre nach der Übernahme verkaufte die Schweizer Beteiligungsgesellschaft Cross das Unternehmen.

Der Abschluss der Transaktion ist für Mitte Januar 2018 geplant, wie Cross am Freitag in Pfäffikon SZ mitteilte. Beim neuen Eigentümer handle es sich um das französische Familienunternehmen Menage Selection Valnet (MSV) aus Rivesaltes. Es ist auf Produktelösungen für Badezimmer, Küche und Haushalt spezialisiert und verfügt über ein Vertriebsnetz in 30 Ländern.

Fabrikladen von Spirella in Embrach ZH. (Bild: Google)

Spirella ist in 60 Ländern präsent und hat eine hohe Markenbekanntheit. Der Spirella-Konzernchef Antonio Brandi sagte in einer Mitteilung: «Gemeinsam mit MSV wird sich Spirella zu Europas Nummer eins für Badezimmeraccessoires entwickeln.» Über den Verkaufspreis waren keine Informationen erhältlich. (oli/sda)