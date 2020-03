Gefährdete müssen wieder arbeiten gehen

Es ist ein ganzer Schwall an Regeln. Am Freitag hat der Bundesrat die Corona-Verordnung angepasst. Sie soll dafür sorgen, dass sich das gefährliche Virus langsamer verbreitet. Doch tragen die Regelungen offenbar auch zur Verunsicherung bei, denn einzelne Verschärfungen scheinen zuletzt wieder gelockert worden zu sein. Das gilt etwa für den Arbeitnehmerschutz für besonders gefährdete Personen.

Laut Roger Rudolph, Professor für Arbeitsrecht an der Universität Zürich, lässt der neue Text eigentlich nur die Interpretation zu, dass es für die gefährdeten Personen nicht automatisch einen zwingenden Rechtsanspruch auf Homeoffice gibt. «Kann die Tätigkeit nur im Betrieb geleistet werden und kann der Arbeitgeber hingegen im Sinne der Covid-Verordnung eine sichere Beschäftigung garantieren, dann ist mein Verständnis tatsächlich auch so, dass Arbeitnehmende grundsätzlich zur Arbeit erscheinen müssen.»

Risikogruppen im Nachteil

In den neu formulierten Absätzen 2 und 3 unter Artikel 10c sieht Simon Schlauri eine klare Lockerung der Massnahmen – zum Nachteil der Risikogruppen. Schlauri ist Anwalt für Wirtschaftsrecht und GLP-Kantonsrat. Als besonders gefährdete Personen gelten laut Definition des Bundesamts für Gesundheit Personen ab 65 Jahren und jene, die unter anderem Erkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs aufweisen.

Diese, so Schlauri, könnten von ihrem Arbeitgeber nun wieder zur Arbeit gerufen werden, sollte Homeoffice nicht möglich sein. So steht es in den neu formulierten Absätzen: «Kann die Tätigkeit nur am üblichen Arbeitsort erbracht werden, muss der Arbeitgeber die vom Bund empfohlenen Massnahmen zu Hygiene und sozialer Distanz einhalten.» In Absatz 3 steht zwar, dass besonders gefährdete Arbeitnehmer vom Arbeitgeber beurlaubt werden können, wenn es ihnen nicht möglich ist, ihre Arbeitsverpflichtungen zu erfüllen. Einen Schutz der Risikogruppen sieht Schlauri darin jedoch nicht: «Solange der Arbeitgeber die Hygienemassnahmen umsetzt, kann er den gefährdeten Mitarbeiter zur Arbeit einsetzen», sagt er. Das BAG empfiehlt in den Erläuterungen zur Verordnung dafür etwa Plexiglasscheiben. So wie sie nun Lebensmittelhändler an den Kassen montieren.

Laut der Gewerkschaft Unia bestehen bei der Umsetzung von Schutz- und Hygienemassnahmen im Detailhandel grosse Probleme. So hindere ein einen Meter breites Plexiglas an der Kasse den Kunden nicht daran, seitlich hineinzuniesen. Zudem füllen die Kassiererinnen oft auch zwischendurch die Regale, inmitten von Kunden, die häufig die Abstände nicht respektieren würden. «Diese Schwächung des Schutzes der gefährdeten Personen ist im Detailhandel, wie auch in den anderen exponierten Berufen, problematisch», sagt Anne Rubin, Branchenverantwortliche Detailhandel. Gefährdete Personen sollten zu Hause bleiben und in den Genuss der Lohnfortzahlung kommen.

Risiko Kündigung

Für Arbeitnehmer könnte es schwierig sein, gegen die Verordnung vorzugehen, meint Simon Schlauri. «Wer sich trotz der vom Arbeitgeber getroffenen Hygienemassnahmen weigert, zur Arbeit zu gehen, riskiert möglicherweise die Kündigung.» Für ihn steht nach den am Freitag vorgenommenen Anpassungen fest: «Das Gesundheitsinteresse der gefährdeten Mitarbeiter wird auf die gleiche Ebene gestellt wie das wirtschaftliche Interesse.»

«Eine Beschäftigung der betroffenen Arbeitnehmer im Betrieb ist nach der angepassten Verordnung nicht mehr ausgeschlossen», sagt Philippe Nordmann, Spezialist für Arbeitsrecht und Partner der Kanzlei Walder Wyss. Die Bestimmungen der alten Verordnung hätten nur schwierig in das schweizerische Arbeitsrecht gepasst und bei vielen Unternehmen zu Problemen geführt, wenn der Betrieb ohne Anwesenheit der betroffenen Arbeitnehmer nicht aufrechterhalten werden konnte.

Arbeitsrechtler Roger Rudolph glaubt, dass die erste Fassung der Verordnung unter grossem Zeitdruck und daher nicht zu Ende gedacht formuliert wurde. Dazu komme, dass die Covid-Regelung des Bundesrats punkto Homeoffice und Lohnzahlung rechtlich zahlreiche Fragen aufwerfe und eine nicht unproblematische Privilegierung gegenüber anderen Mitarbeitenden zur Folge haben könne, die aus ganz anderen Gründen krank oder an der Arbeit verhindert sind.

Wenn ein Arbeitnehmer im ersten Dienstjahr aus anderen Gründen schwer erkranke, habe er nach dem Gesetz für drei Wochen Lohnfortzahlung garantiert. Gehöre der Arbeitnehmer zur Risikogruppe, werde er bis auf weiteres bei vollem Lohn beurlaubt, wenn er im Betrieb nicht beschäftigt werden kann und auch kein Homeoffice möglich ist. «Diese und weitere Unebenheiten lassen für mich zum heutigen Zeitpunkt die Frage offen, ob ein Gericht die Covid-Bestimmung im Streitfall wirklich unverändert anwenden würde», so Rudolph. Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement konnte dazu kurzfristig keine Auskunft geben.