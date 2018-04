Neue Rekorde im Schweizer Aussenhandel

Nach dem kräftigen Schub im Schlussquartal 2017 nahmen die Exporte im 1. Quartal 2018 saisonbereinigt um 0,2 Prozent auf den neuen Rekordwert von 57,5 Milliarden Franken zu. Damit setzte sich die positive Entwicklung der Vorperioden fort, teilt die Eidgenössische Zollverwaltung mit.

Die Tabelle der Eidgenössischen Zollverwaltung.

Die Importe legten gegenüber dem bereits sehr starken Vorquartal nochmals deutlich zu und überschritten erstmals in einem Quartal die 50-Milliarden-Franken-Marke.

Seit einem Jahr zeigen die Einfuhren einen beschleunigten Aufwärtstrend und haben sich in diesem Zeitraum wertmässig um 17 Prozent erhöht. Der Überschuss in der Handelsbilanz belief sich auf 6460 Millionen Franken, was den niedrigsten Wert seit dem 3. Quartal 2013 darstellt.