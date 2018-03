Alpiq verkauft grossen Teil des Geschäfts

Staiblin zieht Zurich-VR-Kandidatur zurück

Alpiq-Chefin Jasmin Staiblin wird doch nicht Verwaltungsrätin beim Versicherungskonzern Zurich. Angesichts der Situation beim Stromkonzern Alpiq zieht sie ihre Kandidatur zurück, wie Zurich am Montag vermeldete. Staiblin ist seit 2013 Chefin von Alpiq. Zuvor arbeitete sie während fünfzehn Jahren in leitenden Positionen beim Technologiekonzern ABB. Sie gehört zudem den Verwaltungsräten von Georg Fischer und Rolls-Royce an. (sda)