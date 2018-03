CS-Geschäftsbericht: So viel verdient Thiam

CS-Chef Tidjane Thiam erhält für das letzte Jahr eine Gesamtvergütung von 9,7 Millionen Franken. Das ist weniger als im Vorjahr, als Thiam 10,2 Millionen Franken verdiente. Das Fixgehalt und der Bonus sanken 2017 um fünf Prozent. Die fixe Gesamtvergütung entspricht dabei 3,47 Millionen Franken, der Rest sind variable Lohnbestandteile. Das geht aus dem Geschäftsbericht hervor.

2016 hatte Thiam freiwillig auf einen Teil des Bonus verzichtet. Geplant gewesen wären 11,9 Millionen Franken. Die Reduktion von knapp 14 Prozent ist eine Folge der Proteste von Aktionärsvertretern. An der Aktionärsversammlung im April 2017 wurde der Vergütungsbericht denn auch nur mit 58 Prozent angenommen. Jetzt will die Bank das System anpassen und Boni stärker an die Aktienrendite koppeln. Das angepasste Vergütungssystem soll ab 2018 gelten.

Verlust von knapp einer Milliarde

Die Credit Suisse hatte für das Geschäftsjahr 2017 einen den Aktionären zurechenbaren Reinverlust von 983 Millionen Franken bekanntgegeben. Es ist das dritte Verlustjahr in Folge. Dafür verantwortlich ist eine Wertberichtigung auf US-Steuergutschriften. Im vierten Quartal erlitt die Bank dadurch einen Reinverlust von 2,1 Milliarden Franken.

(cfr)