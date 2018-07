Die EU lässt Google nicht vom Haken

EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager lässt nicht locker: Nach einer ersten Rekordstrafe von 2,42 Milliarden Dollar soll der Internet-Konzern Google im Verfahren um das Android-System laut Medienberichten noch einmal deutlich mehr bezahlen.

Die EU-Kommission will Google am Mittwoch mit der nächsten Rekord-Wettbewerbsstrafe überziehen. Diesmal geht es um das Smartphone-Betriebssystem Android. Nach Informationen der «Financial Times» wird die Geldbusse die gut 2,4 Milliarden Euro aus dem Verfahren um die Shopping-Suche im vergangenen Jahr «erheblich übersteigen». Das war die bisher höchste Kartellstrafe aus Brüssel für ein einzelnes Unternehmen.

