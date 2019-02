Donna Carpenter, 55, sitzt bestens gelaunt in ihrem Sessel. Denn es ist ein guter Winter in Europa. Finnland, Schweiz, Oberbayern – überall, wo sie in diesen Wochen hinkommt, liegt viel Schnee. Seit Anfang des Jahres wohnt sie zusammen mit ihrem Mann Jake Burton Carpenter in Zürich. An Neujahr 1981 hatten sich die beiden in einer Bar im Süden Vermonts kennengelernt, 1983 heirateten sie. Jake Carpenter hat das Snowboard erfunden und 1977 in einer Scheune die Firma Burton gegründet. Donna Carpenter stieg ein, arbeitete anfangs auch in der Produktion mit. Heute ist Burton Weltmarktführer und hat weltweit mehr als 1000 Mitarbeiter. Die Firma gehört zu hundert Prozent Jake und Donna Carpenter, beide sind bis heute begeisterte Snowboarder. Als ihr Mann Jake 2016 sehr schwer erkrankte, übernahm Donna Carpenter den Vorstandsvorsitz.

Frau Carpenter, Ihr Mann Jake und Sie sind in die Schweiz umgezogen, dabei hat Ihr Unternehmen seinen Hauptsitz in den USA. Fliehen Sie vor Donald Trump?

Donna Carpenter: Ja, Donald Trump ist eine Belastung. Wir sind erst einmal für ein Jahr nach Europa gezogen, wir leben jetzt in Zürich und reisen viel umher. Burton ist eine globale Firma mit Hauptsitz in den USA, aber wir dürfen nicht zu sehr auf die USA zentriert sein. Europa hat zuletzt verloren, wir wollen das Geschäft zurückholen.

Trump passt irgendwie nicht zu einer Firma wie Burton, die lockere Snowboarder als Kunden hat. Sie haben ja sogar ein eigenes Anti-Trump-Snowboard gemacht, mit speziellem Aufdruck.

(lacht) Stimmt, und wir haben damit Geld erlöst für die gemeinnützige Umweltorganisation «Protect our winters». Aber ich glaube, Donald Trump ist irgendwie auch ein Geschenk Gottes.

Ein Geschenk?

Seine Wahl zum Präsidenten hat uns doch alle aufgeweckt. Die «Me too»-Bewegung gegen die sexuelle Belästigung von Frauen wäre ohne Donald Trump nicht so gross geworden, auch die Debatte über den Datenschutz oder um die Bürgerrechte hat deshalb Fahrt gewonnen. Wenn wir Donald Trump überleben, werden wir in einer besseren Verfassung sein.

Und? Werden die USA Trump überleben?

Ein wichtiger Banker sagte mir mal, wir können vier Jahre Trump überleben, aber nicht acht Jahre. Und ich glaube nicht, dass er eine zweite Amtszeit bekommen wird, es gibt viele gute Präsidentschaftskandidaten. Viele in den USA haben inzwischen auch erkannt, wie rassistisch und sexistisch unser Land ist. Erst Donald Trump hat uns das klargemacht.

«America first», die Politik Trumps, das ist doch gut für US-Unternehmen.

Nein, das ist nicht gut. Es gibt die Globalisierung, ob wir wollen oder nicht, und es ist zu spät, die Regeln noch zu ändern, man kann die Zeit doch nicht zurückdrehen. Wir produzieren auch nicht mehr in den USA, sondern weltweit, unsere grösste Fabrik ist in Österreich.

Jetzt wo Sie hier sind, was ist der Unterschied zwischen Europa und den USA?

Wir haben schon einmal, von 1985 bis 1990, in Innsbruck gewohnt. Hier ist alles langsamer, leichter und nachhaltiger. Manchmal fühlt es sich so an, als seien die USA ein Teenager, und Europa ist schon erwachsen.

Wenn man im Winter in den Alpen ist, kann man den Eindruck haben, dass Snowboards nicht mehr in Mode sind?

Doch. Ich stelle sogar neue Energie für diese Sportart fest, derzeit vor allem in den USA und in Asien. Aber klar, der Markt wird reifer, in den 90er-Jahren sind wir um hundert Prozent im Jahr gewachsen. Aber es gibt noch viel Spielraum. Ich gehe erst in den Ruhestand, wenn 50 Prozent aller Wintersportler Snowboarder sind.

Das wird aber noch lange dauern.

Na ja, in den USA sind wir bei schon 35 Prozent, in Finnland oder Schweden bei 40 Prozent. In Japan und Korea sind die Snowboarder bereits in der Mehrheit. Aber klar: In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist der Prozentsatz viel geringer.

Und sogar eher rückläufig. Warum?

In den 80er- und 90er-Jahren haben alle Snowboards geliebt. Wir haben irgendwie den Kontakt zu unseren Fans verloren, wir müssen sie überzeugen, dass sie nun auch ihre Familien von diesem Sport begeistern. Vor 20 oder 30 Jahren gingen die coolen Kinder zum Snowboarden, die anderen zum Skifahren. Heute ist das anders: Es gibt Freerider, es gibt Snowparks, die jungen Leute springen mit den Skiern – aber sie haben die gleiche Einstellung wie damals die Snowboarder. Sie kaufen auch unsere Pullis, Mützen, T-Shirts, Jacken. Wir bringen Lifestyle zu den Menschen.

Werden Sie also irgendwann in den Skimarkt expandieren?

Nein, wir machen Snowboards, das ist auch die Philosophie von Jake. Natürlich ist richtig: Entweder man wächst, oder man stirbt, Stillstehen ist keine Option. Man braucht ein Versprechen für die Zukunft. Wir haben deshalb auch Fehler gemacht, wir sind vor Jahren in die Bereiche Surfen und Skateboarding expandiert, haben viele Unternehmen gekauft – und hatten keinen Erfolg. Am Ende hatten wir 13 Marken. Als ich vor zwölf Jahren Präsidentin wurde, haben wir alles wieder aufgegeben und uns wieder fokussiert.

Burton hatte einst das Snowboard erfunden, das hat der gesamten Branche damals einen Schub gegeben. Wann kommt das nächste grosse Ding?

Na ja, die Skiindustrie ist generell nicht sehr innovativ. Das war schon so, als wir 1977 unsere Firma gründeten. Schon damals gab es keine Leidenschaft mehr, die Leute trugen Anzüge und schauten auf ihre Zahlentabellen, es ging nur um Geld und um Lagerbestände. Und so sind die letzten Innovationen vor allem aus unserem Segment gekommen, manche Skier sehen heute fast aus wie Snowboards.

Was kommt bei Ihnen als Nächstes?

Wir haben eine völlig neue Bindung entwickelt, in die der Snowboarder schnell und ganz leicht einsteigen kann. Wir wollen es damit einfacher machen und mehr Menschen für diesen Sport begeistern. Die Skifahrer müssen jetzt nicht auf die Snowboarder warten, bis die angeschnallt haben.

Wie werden Sie wieder attraktiver für junge Kunden?

Wir konzentrieren uns sehr auf weibliche Kunden, wir haben viele weibliche Führungskräfte und entwickeln eigene Produkte. Wenn Sie für Frauen und Mütter attraktiv sind, ist das schon mal gut. Denn die «Moms» entscheiden doch, wo Urlaub gemacht wird. Es gibt Erfolge: In den USA lernen mehr Kinder Snowboarden als Skifahren, zum ersten Mal überhaupt.

Das wird zum Beispiel in Österreich, Deutschland oder der Schweiz nicht passieren, das sind Skifahrerländer.

Wir kämpfen gegen diese traditionelle Alpen-Mentalität. Es gibt noch zu wenig Snowboard-Schulen. Wir müssen nah an unseren Kunden sein, dürfen den Kontakt zu den Menschen da draussen nicht verlieren. Mein Mann Jake ist hundert Tage im Jahr auf der Piste, ich bringe es auf etwa siebzig Tage.

Welches ist Ihr wichtigster Markt?

Die sind alle wichtig, unser weltweiter Marktanteil liegt nahe 50 Prozent. Am schnellsten wächst aber China, dort soll es bis zu den Olympischen Winterspielen im Jahr 2022 in Peking 300 Millionen Wintersportler geben, darunter auch viele Snowboarder. Wir arbeiten derzeit an einem Gemeinschaftsunternehmen mit einem chinesischen Partner.

Vor drei Jahren erkrankte Ihr Mann plötzlich schwer an einer Autoimmunkrankheit, inzwischen geht es ihm wieder gut. War das ein Wendepunkt?

Das waren dunkle Zeiten. Aber wir haben festgestellt, wie glücklich wir eigentlich sind, und dass Burton eine grosse Familie ist. Es ist ja leicht, eine Familie zu sein, wenn alles gut läuft. Aber in harten Zeiten erkennt man, was für eine unglaubliche Gemeinschaft wir sind.

Wie geht es weiter?

Wir sind ja die ersten Leute, die alt werden mit diesem Sport. Jemand hatte mich schon als Grossmutter des Snowboarding bezeichnet. Aber das ist doch kein Alte-Leute-Sport, ich hoffe auf Gnade. (lacht)

Sie haben drei Söhne. Werden die Burton irgendwann übernehmen?

Das weiss ich nicht, aber ich hoffe es natürlich. Zwei studieren in Kalifornien, einer unterrichtet in Peru. Wenn Sie eine Firma wie Burton gründen, machen Sie sich erst mal über die Zukunft keine Gedanken, inzwischen ist das anders. Wir wollen jedenfalls nicht verkaufen oder an die Börse gehen. Eine private Firma zu haben, ist ein grosser Vorteil, wir können langfristig und nachhaltig investieren.

Viele Sportartikelfirmen gehören aber zu grossen Konzernen. Können Sie da überhaupt mithalten?

Wir sind die grösste Snowboard-Firma der Welt. Wir bleiben unabhängig, wir hatten nie langfristige Schulden. Burton braucht eigentlich keine Banken. Wir haben unsere eigene Kultur und investieren dort, wo wir wollen, und wir haben keinen Druck durch Quartalszahlen. Wenn wir ein schlechtes Jahr hatten, machen wir einfach weiter.

Wie wichtig ist es, dass man Fehler macht?

Das ist sehr wichtig, denn nur so kann man auch lernen. Natürlich ist das manchmal nicht billig, sondern sehr teuer – autsch! Aber wir waren oft Pioniere in unserem Bereich, deshalb wurden uns Fehler auch schneller verziehen.

Was wird Ihr nächster grosser Fehler?

Gute Frage, keine Ahnung. (Redaktion Tamedia)