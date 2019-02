Germania stellt Flugbetrieb ein

Die Fluggesellschaft Germania hat Insolvenz beantragt und stellt mit sofortiger Wirkung ihren Flugbetrieb ein. Der Insolvenzantrag sei am Montag beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg eingereicht worden, teilte das Unternehmen in der Nacht auf Dienstag mit. «Der Flugbetrieb wird in der Nacht vom 4. auf den 5. Februar 2019 eingestellt.» (chk/AFP)