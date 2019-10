Swatch eröffnet 220 Millionen Franken teuren Hauptsitz

Swatch hat heute Donnerstag in Biel seinen neuen Hauptsitz eröffnet. «Wir haben 220 Million Franken in das neue Gebäude investiert und davon allein 125 Millionen in die Marke Swatch», sagte CEO Nick Hayek dazu am Rande einer Pressekonferenz.

Der neue Hauptsitz wurde vom japanischen Star-Architekten Shigeru Ban entworfen. Das langgezogene Gebäude erstreckt bei einer Breite von 35 Metern sich über 140 Meter Länge und wird von einer Konstruktion getragen, die komplett aus Holz besteht. Die neuen Räumlichkeiten befinden sich neben der ebenfalls von Ban entworfenen Fabrik von Omega und beherbergen auch das Swatch- und das Omega-Museum.

Gute Konsumentenstimmung

Mit Blick auf den Geschäftsgang sprach der Swatch-Chef ausserdem von einer allgemein guten Konsumentenstimmung. Einzige Ausnahme sei dabei Honkong. «Doch in 95 Prozent der Welt verzeichnen wir Wachstum,» sagte Hayek. Weitere Details zum Geschäftsverlauf gab er nicht Preis.

Schon bald will der Uhren-Hersteller allerdings ein Update zur Entwicklung seiner Smartwatches geben, wie Hayek ankündigte. Insbesondere im Hinblick auf die Luxus-Marke Tissot. (sda)