Wo sich Reisende ein Nickerchen gönnen können

Ein finnisches Unternehmen bringt nach dem Start in Helsinki in immer mehr Flughäfen, was man bisher nur von Spezialhotels in Japan kannte: Eine kleine Kapsel zum Schlafen. Wie «Bild» berichtet, können ab Mai auch Reisende, die über den Flughafen Hamburg fliegen, davon Gebrauch machen.

Die Kojen sind mit einem Sitz ausgestattet, der sich auf eine Liegeposition einstellen lässt. Ein Schiebedach soll die Privatsphäre des Schlafenden schützen. Zudem soll eine integrierte Multimedia-Touch-Screen-Konsole unter anderem das Abrufen von Fluginformationen oder das Stellen eines Weckers erlauben. Das Handgepäck kann unter dem Sitz sicher verstaut werden.

Die sogenannten Gosleep-Kapseln sind noch nicht auf Schweizer Flughäfen vertreten. Zurzeit können Reisende auf 14 Flughäfen von Amsterdam bis Dubai das neue Angebot nutzen. (sep)