Mieten von angebotenen Wohnungen steigen im März auf Rekordhoch

Die Angebotsmieten in der Schweiz legen wieder zu. Nach einem kurzeitigen Rückgang im Vormonat sind die Mieten für angebotene Wohnungen laut der Immobilienplattform Homegate auf einen neuen Höchststand geklettert.

Gemäss dem am Donnerstag veröffentlichten Homegate-Mietindex für Angebotsmieten haben die Mietpreise für neue und wieder zu vermietende Wohnungen gegenüber dem Vormonat um 2,6 Prozent angezogen. Der entsprechende Index stieg im März um 0,3 Punkte auf einen neuen Rekordwert von 120,2 Punkten.

Erneut besonders stark gestiegen sind die Mieten in Zürich. In der Limmatstadt kostete eine Wohnung im Schnitt 2,1 Prozent mehr. Aber auch in Bern mussten Mieterinnen und Mieter laut Homegate im vergangenen Monat mit einer Zunahme von 0,6 Prozent zurechtkommen. Gegenüber dem Vorjahr summiert sich der Anstieg etwa in Zürich auf plus 7,3 Prozent und in Lugano auf 6,4 Prozent.

Auf kantonaler Ebene zeigt die Entwicklung in den meisten Regionen ebenfalls nach oben. Auf Monatsbasis stiegen die Angebotsmieten laut Homegate in 18 von 25 Kantonen. So etwa in Nidwalden (+1,3%) und Solothurn (+1%). (SDA)