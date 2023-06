Mobilezone macht acht Reparaturstandorte dicht

Weil die Bedeutung der Vor-Ort-Reparaturen konstant an Bedeutung verloren habe, schliesst Mobilzone per Ende Juni acht lokale Reparaturstandorte. Künftig will das Unternehmen nur noch in der Zentrale in Rotkreuz Handys reparieren.

Statt mit dem kaputten Gerät ins Geschäft zu gehen, würden immer mehr Kunden ihre Tablets, Handys oder Smart Watches per Post nach Rotkreuz einschicken. Umso mehr sank das Volumen in den Werkstätten in Basel, Bern, Emmenbrücke, Genf, St. Gallen, Winterthur, Wallisellen und Zürich. Bestehen bleibt einzig die Werkstatt in Lugano.

Die zentrale Reparaturwerkstatt in Rotkreuz wird zwar verstärkt. Offen ist dennoch, wie viele Mitarbeitenden von den Schliessungen betroffen sind und ob sie ihre Arbeit verlieren.