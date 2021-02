Kolumne Katja Früh – Wissen Sie was ein Nippie ist? Das ist die Mischung zwischen einem Nazi und einem Hippie. Katja Früh (Das Magazin)

Nippies – wer hätte das gedacht, dass es sowas mal gibt. Ehrlich gesagt, ich. Genauer gesagt haben Patrick Frey und ich vor sechsundzwanzig Jahren ein Stück geschrieben, in dem wir die These vertraten, dass Esoterik und Faschismus irgendwie miteinander zu tun haben können. Das war damals recht kühn, war es doch die Zeit, in der viele von uns mit Yoga begannen, die Krankheiten ihrer Kinder mit Kügelchen behandelten und, pharmakritisch wie wir waren, fanden, dass man Krankheiten durchstehen muss, um Widerstandskräfte zu bilden und Entwicklungen zu fördern.