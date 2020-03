Die Psychologie des Hamsterns

Übers Wochenende haben Kunden aus Angst vor Versorgungsengpässen die Gestelle in den Filialen der Grossverteiler leergekauft. WC-Papier war Mangelware, Pasta-Regale wurden komplett ausgeräumt, auch Milch und Eier gab es in manchen Läden keine mehr.

Jetzt halten die Detailhändler dagegen: «Hamsterkäufe sind absolut unnötig», heisst es in einem Inserat von allen namhaften Lebensmittelhändlern der Schweiz, das am Montag im «Blick» erschien.

Die Landesversorgung sei nachhaltig gesichert und es seien genug Lebensmittel und Bedarfsgüter für alle verfügbar. Wer mehr als nötig kaufe und Hamsterkäufe tätige, sorge möglicherweise dafür, dass andere leer ausgingen. Zudem würden dadurch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - in einer sonst schon sehr herausfordernden Zeit - über Gebühr strapaziert.

«Natürliche Reaktion auf den Verlust der psychologischen Kontrolle»

Was sich gerade in den Köpfen der Konsumenten abspielt, hat in der Kürze der Zeit noch niemand empirisch ergründet – auch wenn es erste Versuche gibt. Eine Pandemie wie die mit dem Coronavirus, die Milliarden Menschen rund um den Globus in Angst und Schrecken versetzt, hat es so in der Geschichte der Menschheit noch nicht gegeben. Sie löst bei vielen einen psychologischen Ausnahmezustand aus. Das zeigt sich unter anderem darin, dass sie Lebensmittel horten.

Seit der Ankündigungslawine von Schul-, Kita- und anderen Schliessungen sowie der Absage fast aller Veranstaltungen sind die Regale nun noch leerer, als sie schon vor Tagen waren. Dabei ist der Nachschub nach wie vor nicht gefährdet, die Regale müssen nur in höherer Taktzahl gefüllt werden.

Sind die Menschen also einfach nur hysterisch?

Nein, sagt Andy Yap, Verhaltensforscher der Business School Insead in Singapur: «Der Ansturm auf Toilettenpapier und andere Güter des täglichen Bedarfs ist eine natürliche Reaktion auf den Verlust der psychologischen Kontrolle», sagt er. Die Reaktion ist die gleiche ungeachtet von Kulturen und Landesgrenzen. Überreaktionen wie die eines Hongkong-Chinesen, der einen Lieferanten mit 600 Toilettenpapier-Packungen überfiel, seien die Ausnahme und Exzesse, die zu verurteilen sind.

Hier gab es mal WC-Papier: Leeres Regal in einem Zürcher Laden. Foto: hub

Der den Menschen innewohnende Herdentrieb verschärfe die Situation noch. Wer in sozialen Medien leere Regale sehe oder andere Kunden im Laden beobachte, die haufenweise Ware einpackten, verspüre Stress oder sogar Angst, sagt Yap. «Panic-Shopping», wie es im Englischen genannt wird, hat insofern auch etwas mit sozialem Druck zu tun. Keiner will am Ende als einziger Tubel ohne WC-Papier dastehen, wenn er es braucht.

«Nur, was man gerade weiss, zählt.»

Die Giganten unter Verhaltensökonomen, allen voran Daniel Kahneman und Richard Thaler, beides Nobelpreisträger, haben einen entscheidenden Punkt ausgemacht, der erklärt, warum Menschen sich in bestimmten Situationen so entscheiden, wie sie es tun: Es ist die «Verlustaversion». Vereinfacht ausgedrückt ist damit die Angst gemeint, zu den Verlierern zu gehören, wenn es hart auf hart kommt.

Deswegen tilgen die negativen Emotionen jegliche Gewissheiten über Wahrscheinlichkeiten und Risiken. Die Wahrscheinlichkeit, am Coronavirus zu sterben, mag da noch so gering sein und die Mahnungen zum Masshalten beim Einkaufen von höchster politischer Ebene noch so oft wiederholt werden, der Trieb, für den Ernstfall vorzusorgen ist einfach stärker.

Einer von Kahnemans generalisierten Leitsätzen lautet diesbezüglich: «Er leidet an einer extremen Verlustaversion, die ihn dazu veranlasst, alle günstigen Chancen zu verwerfen.» Dass am Ende alles gut ausgeht, scheint kaum eine Option zu sein. Dazu trägt bei, dass negative Nachrichten ohnehin im menschlichen Gehirn aufmerksamer wahrgenommen werden als positive. Und wieso sollte es ausgerechnet bei einer Pandemie, bei der es per Definition um Leben oder Tod geht, anders sein?

Verstärkt wird die Negativität noch durch die Art, wie Informationen dargestellt werden, durch das Framing, wie Entscheidungstheoretiker sagen. Hervorgehoben wird beispielsweise die Schätzung, dass sechs Prozent der Bevölkerung, oder wie viel auch immer, auf der Intensivstation landen könnten. Das beeinflusst die menschliche Psyche ganz anders, als wenn es hiesse: Es könnte schrecklich werden, aber für 94 Prozent der Bevölkerung wird es laut Statistik glimpflich ausgehen.

Wer mit dieser Art der Information in den Laden geht, ist vielleicht etwas entspannter und überlegt zweimal, ehe er zur zweiten Packung WC-Papier greift. Kahneman sagt: «Nur, was man gerade weiss, zählt». Das sei die Grundlage jeder Entscheidung.

Nur wenn man wie über das Coronavirus und seine wirkliche Gefährlichkeit so wenig weiss, wie die Menschen es derzeit tun, wird es besonders schwierig. So gesehen, können auch Hamsterkäufe eine nachvollziehbare Reaktion sein.

(sz.de/hvw)