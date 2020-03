Papa ist Corona-positiv: «Ich spiele Lego mit Handschuhen»

Cornelia Vogt, 43, Musikmanagerin, und Bernd Neff, 55, Geschäftsführer der Reisemesse «Berlin Travel Festival» leben mit ihren beiden vier und sechs Jahre alten Kindern seit fast zwei Wochen in Quarantäne in ihrer Wohnung in Berlin-Prenzlauer Berg. Neff ist positiv auf das Coronavirus getestet worden, Vogt und die beiden Kinder sind negativ.

Wie fühlen Sie sich denn, infiziert mit einem Virus, das die ganze Welt in Schrecken versetzt?

Bernd Neff: Ich hatte nie wirklich ernsthafte Symptome. Zu Beginn hatte ich Kopfschmerzen und Halsschmerzen, aber das ist jetzt seit einer Woche zu Ende. Mir ging es schon schlechter mit Grippe als jetzt mit dem Coronavirus. Ich habe mich zwei Tage ins Bett gelegt und viel geschlafen, hatte aber kein Fieber, keine Hustenanfälle. Manchmal habe ich geniest. Jetzt begegnen wir uns auch wieder in der Wohnung, aber ohne körperlichen Kontakt und mit Distanz zueinander. Ende vergangener Woche sind wir zum ersten Mal wieder auf engstem Raum zusammen gewesen, wir sind in unserem Auto zu einer Ärztin gefahren, einen Abstrich machen lassen.

Sie sind zu viert in deren Praxis gegangen?

Bernd Neff: Nein. Wir haben die Fenster heruntergelassen, die Ärztin in Schutzanzug, Mundschutz und Isolierhandschuhen hat Abstriche von uns genommen. Das hat sicher für manche Passanten surreal ausgesehen.

Haben Sie das Ergebnis schon?

Bernd Neff: Ja. Wir bekamen einen Anruf von der Ärztin. Meine Frau und die Kinder sind negativ und dürfen seit Sonntag wieder raus, gleich werden sie das erste Mal aufbrechen. Ich bin noch positiv und muss weiterhin in der häuslichen Quarantäne bleiben. Wahrscheinlich bin ich nicht mehr infektiös, aber es dauert einfach noch eine Weile, bis das Virus aus dem Körper ist. Vom Gesundheitsamt habe ich vergangene Woche einen Absonderungsbescheid bekommen. Darin steht, dass ich nicht raus und keinen Besuch empfangen darf, Zuwiderhandlungen können mit zwei Jahren Freiheitsentzug bestraft werden.

Wie schnell sind Sie denn zur Quarantäne gezwungen worden?

Bernd Neff: Das hat alles erschreckend lange gedauert. Das hiesige Gesundheitsamt ist heillos überfordert. Am Montag, den 2. März, habe ich morgens um 7 Uhr erfahren, dass ein Mitarbeiter in unserem Grossraumbüro positiv auf Corona getestet worden war. Erst am Nachmittag bekam ich einen Anruf, dass ein Arzt mich und meine Familie testen würde, es könne spät werden. Aber niemand kam. Bis Dienstagnachmittag habe ich nichts mehr gehört und gesehen, ich habe einfach niemanden ans Telefon bekommen. Dann habe ich Krawall gemacht. Bei manchen Telefonaten habe ich in den letzten Tagen schon mal die Contenance verloren und sicher die falsche Person angeschrien.

Wann wurden Sie dann getestet?

Bernd Neff: Dienstag spätabends um 22 Uhr kam eine Amtsärztin zu uns nach Hause. Fast 30 Stunden nach dem ursprünglichen Anruf.

Cornelia Vogt: Wir mussten die Kinder wecken. Die Amtsärztin trug Schutzanzug, eine grosse Maske und Schutzhandschuhe. Für so ein Kind ist das ein totaler Albtraum. Aber beide haben cool reagiert.

Wann und wie haben Sie dann erfahren, dass Sie positiv sind?

Bernd Neff: Dienstagnacht sagte uns die Ärztin, am Mittwoch würden wir das Ergebnis bekommen. Nichts geschah. Ich hatte 15 Telefonnummern, und bei keiner ging jemand ran. Auch auf Mails reagierte niemand. Donnerstagfrüh um 8 Uhr klingelte mein Telefon. Am Apparat ein Mann. Sein erster Satz war: «Sie wissen ja, dass Sie positiv sind.» Nein, sagte ich, das wusste ich bis eben noch nicht. Erst dann haben wir uns richtig isoliert.

Welche Gedanken gingen Ihnen durch den Kopf, als Sie erfuhren, dass Sie in Quarantäne müssen?

Bernd Neff: Ich bin zusammengebrochen. Ein paar Tage später sollte unsere Reisemesse beginnen, die wir ein Jahr lang vorbereitet hatten. Uns wurde der Stecker gezogen. Dementsprechend war meine Gemütslage.

Sie leben zusammen in einer Wohnung, mussten sich aber räumlich trennen. Wie funktioniert das?

Bernd Neff: Sofort als klar war, ich bin Corona-positiv, haben wir uns voneinander abgesondert. Im hinteren Teil unserer Altbauwohnung schlafe ich in unserem Schlafzimmer, dort gibt es auch ein kleines Bad und eine Toilette. Hinter der geschlossenen Tür verbringe ich die meiste Zeit. Ich bin sehr viel im Internet unterwegs. In unsere anderen grösseren Räume sind wir anfangs nur abwechselnd gegangen.

Wie erklärt man einer Vierjährigen und einem Sechsjährigen: «Wir müssen uns in der Wohnung jetzt trennen»?

Cornelia Vogt: Wir hatten denen am Montag schon erklärt, dass sie nicht in die Kita und in die Schule können, weil wir eventuell eine Krankheit haben, die ansteckend ist.

Wie schaffen Sie das, sich nicht zu umarmen, nicht zu küssen?

Cornelia Vogt: Wir sind eine sehr körperliche Familie, das war schon eine Umstellung. Als es hiess, Bernd ist positiv, boten sie ihm an, ins Krankenhaus zu gehen, aber das kam für uns nicht infrage. Er hockt jetzt die meiste Zeit in seinem Zimmer, wo von Wand zu Wand ein Bett ist, und ich koche und bereite alle Gerichte zu und schlafe mit den Kindern im Kinderzimmer. Bernd darf ja nichts anfassen. Wenn er gegessen hat, stellt er sein Geschirr in die Geschirrspülmaschine. Wir haben einen langen Esstisch. Beim Essen sitzt er am anderen Ende des Tischs, wie ein König.

Bernd Neff: Oder wie ein Verbannter.

Halten sich Ihre Kinder an das Umarmungsverbot?

Bernd Neff: Es ist hart für sie und hart für mich. Aber ich schicke sie weg, wenn sie mir zu nahe kommen, oder ich gehe einen Schritt zur Seite. Sie wissen: Papa ist krank, wir dürfen da nicht hin. Das müssen wir immer wieder sagen. Seit ein paar Tagen haben wir die Regeln ein bisschen gelockert. Ich spiele jetzt auch schon mal mit Abstand mit ihnen Lego, dafür ziehe ich mir Isolierhandschuhe an. (Was man sonst noch in Quarantäne tun kann: Zehn Beschäftigungen mit Kindern)

Und die Grosseltern schicken jeden zweiten Tag ein grosses Lego-Paket, mit dem wir uns tagelang beschäftigen.



Haben Sie genug zu essen? Sie dürfen ja nicht einkaufen gehen.

Cornelia Vogt: Ich bin eine von denen, über die gelacht wurde, denn ich habe schon vorher Hamsterkäufe gemacht. Ich habe mich anstecken lassen von den leeren Regalen. Mit meinen Einkäufen sind wir die erste Woche eigentlich ganz gut durchgekommen.

Bernd Neff: Wir bestellen auch über Bringmeister, der kommt alle drei, vier Tage.

Wie bezahlen Sie den?

Bernd Neff: Über Paypal. Wenn er klingelt, bitten wir ihn, er möge die Sachen auf dem halben Stockwerk abstellen, wir können die Lieferung auch nicht gegenzeichnen. Er weiss, dass wir unter Quarantäne liegen. Wir haben auch Freunde, die uns Kaffee, Brötchen und Essen vor die Tür stellen.

Ist das für die Kinder dann, als käme jeden Tag der Nikolaus?

Cornelia Vogt: Absolut. Jeden Tag kommt jemand vorbei und legt was vor die Tür. Und die Grosseltern schicken jeden zweiten Tag ein grosses Lego-Paket, mit dem wir uns tagelang beschäftigen. Wir haben bisher an die 10'000 Legoteile verbaut und mehr als 5000 Puzzleteile.

Ist denn Routine im Tagesablauf hilfreich, wenn man unter Quarantäne lebt?

Cornelia Vogt: Absolut. Fernsehen schauen wir nur abends. Morgens haben die Kinder noch einen Slot, da dürfen sie Kika gucken, eine halbe Stunde, währenddessen lege ich mich noch mal hin. Dann bereite ich das Frühstück vor, danach wird gespielt. Mit unserem Sohn, der die erste Klasse besucht, lese ich, übe schreiben oder wir machen Mathe. Diese Routine gibt uns allen Halt, eine Struktur.

Und wenn die Kinder doch mal durchdrehen?

Cornelia Vogt: Schimpfen hilft gar nicht, auch, wenn sich das manchmal nicht vermeiden lässt. Jeder hat mal so seine fünf Minuten, und es wird auch immer stärker von Tag zu Tag. Nähe ist wirklich das einzige Mittel, was hilft. Den Kindern die Sicherheit geben, dass alles in Ordnung ist und dass die Eltern vor allem nicht in Gefahr sind. Denn das ist die grösste Angst, die die Kinder haben. Man erklärt denen ja, es gibt gerade eine Krankheit, an der kann man sterben, und deshalb dürfen wir nicht raus, dann verändern die sich natürlich. Die klammern total. Wir sind ja die Erwachsenen und müssen dafür sorgen, dass sie sich wieder wohlfühlen. Liebe ist das Einzige, was hilft in solchen Momenten. Und ich lasse manchmal einiges durchgehen, was ich normalerweise nicht durchgehen lassen würde.

Herr Neff, machen Sie etwas im Haushalt?

Bernd Neff: Nachts um ein Uhr gehe ich mit Isolierhandschuhen zur Mülltonne und bringe den Müll raus. Das ist dann mein Freigang.

Wie haben Ihre Nachbarn darauf reagiert, dass Sie in Quarantäne leben?

Cornelia Vogt: Viele bringen uns was zu essen, sind bemüht, uns bei Laune zu halten. Eine Nachbarin war beunruhigt, sie hat Kinder, die mit unseren gespielt haben. Aber die Hysterie hat sich nach vier bis fünf Tagen wieder gelegt. Manche stellen uns Blumen vor die Tür, andere Getränke. Alle lassen uns eine Solidarität spüren. Und mein Chef ruft mich dreimal am Tag an und fragt, wie es mir geht.

Was ist das Schwierigste in Quarantäne?

Cornelia Vogt: Die Isolation. Dass man sich nicht berühren darf. Und es ist wahnsinnig traurig, dass wir unsere Hochzeit verschieben mussten, die für den 27. März geplant war, weil das Rote Rathaus keine Hochzeiten mehr veranstaltet. Wir waren mitten in den Vorbereitungen, hatten schon Einladungen rausgeschickt.

Bernd Neff: Mich betrübt das auch sehr, dass wir jetzt nicht heiraten können. Wütend macht mich auch, ständig im Ungewissen gelassen zu werden. Diese komplette Überforderung und Unfähigkeit des gesamten Berliner Behördenapparats.

Worauf freuen Sie sich am meisten nach der Quarantäne?

Bernd Neff: Ich freue mich rauszukommen, in die Natur, an einen See, in den Wald.

Cornelia Vogt: Die Kinder und ich gehen jetzt gleich los, in den Wald. Was ich gar nicht verspürt habe: einen Drang, in eine Bar oder in ein Restaurant zu gehen. Auch Konzerte interessieren mich gerade null. Aber mal rausgehen, Bäume sehen und die Stämme berühren, danach habe ich mich gesehnt. Oder einfach mal Regen im Gesicht spüren. Und ich freue mich so darauf, die Kinder wegrennen zu sehen.