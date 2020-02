Wie man sich auf Reisen vor dem Coronavirus schützt

Wie kann man sich auf Reisen schützen?

Ankunft am Flughafen, und schon denkt man: So viele Menschen aus so vielen Ländern, ist das jetzt eine bedrohliche Situation? Nein, sagt René Gottschalk, Experte für medizinische Massnahmen am Flughafen in Frankfurt. Am Flughafen per se seien Reisende keinem höheren Corona-Risiko ausgesetzt als an anderen Orten.

Denn das Virus wird nach allem, was bislang bestätigt ist, durch direkten Kontakt von Mensch zu Mensch übertragen. «Der typische Übertragungsweg der Covid-19 genannten Erkrankung ist nicht der über eine Türklinke wie beim Norovirus», sagt Gottschalk. «Eintrittspforten» seien beispielsweise die Bindehaut des Auges oder die Mundschleimhaut.

Zu einem direktem Kontakt könne es kommen, wenn ein Erkrankter im Wartebereich etwa am Flughafen oder im Flugzeug, aber auch im Bus oder im Zug neben einem sitze. «Wenn man lange mit ihm sprechen würde, wenn man angehustet, angeniest wird», so Gottschalk, sei eine Übertragung möglich. Der Schutz durch einfache Papier- und Stoffmasken ist laut WHO eher ungewiss.

Die Wahrscheinlichkeit, dass man neben einem Erkrankten zu sitzen kommt, sei momentan gering. Ausserhalb Chinas gab es bis Mitte dieser Woche rund 800 Fälle, «das ist eine Pandemie, aber eine lokal begrenzte», so Gottschalk. Und die chinesische Regierung untersagt ihren Bürgern momentan Gruppenreisen ins Ausland, um die Verbreitung von Covid-19 einzudämmen (lesen Sie hier, wie Epidemiologe Christian Althaus die Lage einschätzt).

Was generell wichtig sei zur Vorbeugung gegen virale Erkrankungen: «Händewaschen, Händewaschen, Händewaschen!» Das empfehlen auch Gesundheitsministerien. Zudem wird geraten: Abstand halten und engen Kontakt mit Personen, die an einer Atemwegsinfektion erkrankt sind, meiden. Beim Niesen und Husten Mund und Nase mit der Armbeuge abdecken.

Allerdings halten es Experten wie Clemens Wendtner, Chefarzt der Infektiologie, auch für möglich, dass eine Übertragung ohne direkten Kontakt – etwa über Klimaanlagen oder gemeinsam benutzte Toiletten erfolgen kann. Mangels spezieller Filter in den Klimaanlagen könnten deshalb Infektionen womöglich gerade auf Schiffen selbst in geschlossenen Räume erfolgen.

Was wird an Flughäfen unternommen?

Viele Flughäfen stellen mittlerweile Informationsmaterial zu Covid-19 auf Deutsch, Englisch und Mandarin zur Verfügung. Die Fluggäste sollen erfahren, wie sie sich bei einer Ein- oder Ausreise zu verhalten haben; die Flyer informieren über Inkubationszeit und Symptome und geben Verhaltensregeln für Reisen in Risikogebiete.

Der Flughafen Zürich hat einen Notfallplan, der immer aktiviert wird, wenn ein Passagier eine hochansteckende Krankheit wie das Coronavirus haben könnte. Die Crew informiert den zuständigen Grenzarzt, der im Auftrag des Bundesamts für Gesundheit entscheidet, ob es nötig ist, den Notfallplan zu aktivieren. Ist das der Fall, richtet der Flughafen eigens einen Raum ein, in dem möglicherweise angesteckte Passagiere hinter Sichtschutzwänden untersucht werden können. Derweil wird der erkrankte Passagier im Flugzeug so gut wie möglich isoliert. Nach der Landung wird das Flugzeug zu einem speziellen Aussenstandplatz gebracht. Der Patient wird sofort von einer Ambulanz abgeholt und ins Unispital gebracht.

Die Passagiere, die einer Ansteckungsgefahr ausgesetzt sind – im Fall des Coronavirus jene, die in derselben Reihe sowie drei Reihen vor und hinter dem Erkrankten sassen –, werden in ein Nebengebäude gebracht. Wenn nötig werden dort erste Untersuchungen durchgeführt.

Wird beim Erkrankten das Coronavirus nachgewiesen, müssen die Mitpassagiere in seiner Nähe sofort in Quarantäne. Konkret: Sie müssen vorerst zu Hause bleiben, Familienmitglieder werden ausquartiert.

Die Massnahmen weltweit sind allerdings sehr unterschiedlich. Das zentralasiatische Turkmenistan etwa behält sich inzwischen vor, an den Flughäfen Besucher aus Ländern mit Coronavirus-Fällen sogar ohne Symptome in Quarantäne zu nehmen.

Was ist bei Reisen nach Italien zu beachten?

Italien hat nach mehreren Coronavirus-Todesfällen Gegenden im Norden des Landes abgeriegelt, Österreich stellte kurzzeitig den Zugbetrieb über den Brenner ein, der Karneval in Venedig wurde abgesagt. Für Reisende, die sich in der Nähe der Quarantäne-Gebiete aufhalten oder deren Routen durch die Region führen, ist die Infektionsgefahr indes vermutlich gering. Das liegt zum einen an der geringen Wahrscheinlichkeit, unter den etwa 40 Millionen Menschen, die in Norditalien leben, auf jemanden zu treffen, der sich mit dem Coronavirus angesteckt hat. Selbst wenn die Dunkelziffer um den Faktor zehn höher liegen sollte und sich 1000 Menschen infiziert hätten, wäre das Risiko klein.

Ingesamt sind laut dem «Corriere della Sera» mittlerweile über 130 Menschen in Italien infiziert, die meisten davon in der Lombardei. Abgeriegelt sind die Orte Vo’ Euganeo im Veneto sowie Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo und San Fiorano in der Lombardei.

Wie reagieren Reedereien?

Das Coronavirus verändert derzeit das Leben an Bord aller Kreuzfahrtschiffe. Damit sich erst gar keine Infektionen ausbreiten können, würden «die Hygienemassnahmen hochgefahren», sagt Helge Grammerstorf, vom Weltverband der Kreuzfahrtindustrie.

Bedienstete reinigen nun noch öfter, als es ohnehin schon vorgesehen ist, Handläufe, Treppengeländer, Druckknöpfe in Aufzügen, Türklinken und Oberflächen in öffentlichen Räumen. An den Eingängen in die Restaurants sind Mitarbeiter postiert, die noch nachdrücklicher zur Handdesinfektion auffordern. An Büfetts stehen Servicekräfte, um dem Gast die gewünschten Speisen auf den Teller zu legen. So wird vermieden, dass Zangen und Gabeln an den Büfetts durch viele Hände gehen – ein Übertragungsweg weniger.

Was machen die Häfen?

Ein ganzes Kreuzfahrtschiff unter Quarantäne wie die Diamond Princess in Yokohama – das gab es in Europa noch nicht. In Hamburg, wo letztes Jahr 210 Kreuzfahrtschiffe mit 810'000 Passagieren anlegten gibt es mit Projekt «Armihn» ein adaptives Risikomanagement im Hafen. Falls der Ernstfall eintritt, wissen Häfen, Reedereien und Behörden, was zu tun ist: Das regeln die derzeit gültigen Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) der Weltgesundheitsorganisation. Diese Standards gelten in allen Ländern, die Mitglied in der WHO sind.

Einen Fall wie den des Kreuzfahrtschiffes MS Westerdam, dem in mehreren thailändischen Häfen aus Furcht vor dem Coronavirus die Einfahrt verweigert wurde, hätte es in Europa nicht gegeben. «Nicht anlegen lassen, das geht gar nicht», sagt der Hamburger Hafenarzt Martin Dirksen-Fischer. In Deutschland gibt es fünf Häfen, die Schiffe mit Erkrankten an Bord anlegen lassen müssen: Wilhelmshaven, Bremen, Bremerhaven, Hamburg und Kiel – jeden Tag, rund um die Uhr.

Laut IVG-Durchführungsgesetz gibt es klare Regeln: Kommt ein solches Schiff in einen Hafen, muss es sich per Funk anmelden. Der Funkspruch, so Dirksen-Fischer, setze eine Kette von Massnahmen in Gang, in die die Hafengesellschaft, die Gesundheitsbehörden, Kliniken und die Reederei eingebunden sind.

Eine Person auf der MS Westerdam war positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die WHO informierte alle betroffenen Länder. Rund ein Dutzend Schweizer Passagiere des Kreuzfahrtschiffs müssen deshalb für 14 Tage in die Quarantäne. Bisher seien alle Tests negativ ausgefallen, die Betroffenen zeigten auch keine Symptome.

Was geschieht an Bord eines Kreuzfahrtschiffes?

In einer akuten Infektionssituation dürfen nur Ärzte des Hafenärztlichen Dienstes an Bord, und von Bord dürfen nur Patienten, die in Kliniken versorgt werden müssen. Was an Bord geschieht – etwa wer auf der Kabine bleiben muss, wer sich frei auf dem Schiff bewegen darf, bestimmt der Kapitän. Er hat auf dem Schiff die Gesamtverantwortung, wird sich aber im Zweifel von Medizinern beraten lassen.

Die Passagiere des Kreuzfahrtschiffes Diamond Princess stand zwei Wochen unter Quarantäne. Foto: Eugene Hoshiko, AP Photo/Keystone

Zum Krisenmanagement gehört auch, dass das Schiff am Ende desinfiziert wird. So können Crew und Passagiere, die danach an Bord gehen, dies ohne Bedenken tun. «Bei einer amtlich angeordneten Desinfektion ist es mit einem unspezifischen Putzmittel nicht getan», sagt Dirksen-Fischer. Professionelle, speziell für die Aufgabe trainierte Hafeninspekteure reinigen mit einem Desinfektionsmittel, das auf den jeweiligen Erreger abzielt. «Da gibt es Standardverfahren, die wir zum Teil von der Luftfahrtindustrie übernommen haben.» Die Mittel werden gesprüht, Wäsche wird entsprechend gekocht, Teppichböden werden mit Schäumen gereinigt. Die Notfallszenarien sehen auch eine psychologische Betreuung der Patienten und Passagiere vor, um das Erlebte an Bord verarbeiten zu können.

Welche Folgen gibt es für Reisen auch ausserhalb Chinas?

Zahlreiche Kreuzfahrten werden in nächster Zeit nicht wie geplant stattfinden. Die Kreuzfahrtreederei Aida Cruises mit Sitz in Rostock hat beispielsweise ihre Asiensaison vorzeitig beendet. Noch wesentlich mehr Reisende bekommen die Auswirkungen in Form veränderter Flugpläne zu spüren. Die Swiss hat alle Flüge zum chinesischen Festland bis 28. März 2020 gestrichen, ebenso wie ihr Mutterkonzern Lufthansa. Nach Hongkong setzt die Swiss kleinere Flugzeuge ein. Der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation Icao zufolge findet derzeit nur noch ein Fünftel der Flüge internationaler Airlines nach China statt. Fluglinien wie Thai Airways lassen aber auch viele innerasiatische Flüge ausfallen.

Neben Japan und Südkorea ist das Drehkreuz Singapur besonders betroffen. Während der Stadtstaat für 2020 mit einem Rückgang der Besucherzahlen um 25 bis 30 Prozent rechnet, hat Singapore Airlines angekündigt, wegen geringerer Nachfrage noch bis Mai internationale Verbindungen zu streichen – auch in Richtung Australien und Neuseeland, was wiederum Pläne Fernreisender stören kann.