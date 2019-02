Grösste Biene der Welt taucht in Indonesien auf

Ganz schwarz und in etwa so gross wie ein menschlicher Daumen: Die Wallace-Riesenbiene ist nach Jahrzehnten erstmals wieder gesichtet worden. Forscher verkündeten am Donnerstag, sie hätten Exemplare der grössten Bienenart der Welt auf einer entlegenen indonesischen Insel entdeckt.

Hier ist der Name Programm: Eine Fotomontage zeigt die Grösse der Megachile pluto im Vergleich zu einer europäischen Honigbiene. (AFP/Global Wildlife Conservation/Clay Bolt)

Es sei «einfach unglaublich» gewesen, «tatsächlich zu sehen, wie schön und gross diese Art ist, das Geräusch ihrer riesigen Flügel zu hören», erklärte Bienenfotograf Clay Bolt in einer Mitteilung der Umweltschutzorganisation Global Wildlife Conservation (GWC).

Gefährdete Tierart

Die Bienenart war im 19. Jahrhundert vom britischen Naturforscher Alfred Russel Wallace entdeckt und laut GWC zuletzt 1981 in freier Wildbahn gesichtet worden. Bolt fand nun einen Bienenstock auf einer Insel der nördlichen Molukken. «Mein Traum ist es jetzt, diese Biene zu einem Symbol des Umweltschutzes in diesem Teil Indonesiens zu machen», sagte der Fotograf.

Die Biene mit dem lateinischen Namen Megachile pluto ist rund vier Mal so gross wie eine Honigbiene. Bienenexperte Eli Wyman von der Universität Princeton hofft, dass der Fund weitere Forschung anstösst, «die uns ein besseres Verständnis für die Lebensgeschichte dieser sehr einzigartigen Biene gibt» und sie vom Aussterben schützt.

Auf der roten Liste der bedrohten Tierarten der Weltnaturschutzunion (IUCN) wird die Riesenbiene als «gefährdet» geführt. (sep/sda)