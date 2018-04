Kein Ei wie das andere

Zweihundert Portionen Rührei liessen sich zubereiten aus dem grössten Ei, das die Welt je gesehen hat. Das Ei des Elefantenvogels ist sogar noch grösser als das grösste je entdeckte Dinosaurierei. Elefantenvogel? Wo lebt denn der? Leider gar nicht mehr, denn das letzte Exemplar sei 1649 auf der Insel Madagaskar gestorben, sagt Kurt Schläpfer, 81. Der pensionierte Ingenieur aus Engelburg SG hat sich seit Jahren dem Wissen rund ums Ei verschrieben, inspiriert durch die riesige Eiersammlung, die seine Frau Béatrice, 77, gelernte Buchhalterin, im Laufe von fünf Jahrzehnten zusammengetragen hat.

Das Vogelei ist ein Wunderwerk der Natur. Es schützt vor Austrocknung, Stössen, Bakterien und Viren und bietet dem heranwachsenden Küken reichlich Nahrung und Entwicklungsraum. Aber nicht nur Vögel legen Eier. «Die grosse Mehrheit aller Tiere auf der Erde beginnt ihr Leben in einem Ei», sagt Kurt Schläpfer. Nur eine kleine Minderheit wächst als Embryo im Mutterleib heran und wird anschliessend lebend geboren. «Es gibt sogar Säugetiere, die Eier legen», sagt Kurt Schläpfer. «Während das Schnabeltier seine Eier in eine Nesthöhle ausbrütet, legt der Ameisenigel die Eier in seine Bauchtasche, wo die Jungen ausschlüpfen und den Beutel nach etwa acht Wochen verlassen.» Beide leben in Australien und gehören, wie die Kängurus, zu den Beuteltieren.

Gerade zur Osterzeit sind Eier wieder in aller Munde. Doch das Huhn, dessen Ei wir nutzen, ist nur eine von rund einer Million Tierarten, welche Eier produzieren. Die Vielfalt an Farben, Formen und Baumaterial scheint grenzenlos. Bei Fischen und Amphibien, die meist im Wasser ablaichen, besteht die Hülle aus einer gallertigen Masse. Bei landlebenden Tieren ist das Ei umgeben von einer soliden Schale: Bei Vögeln und Reptilien besteht sie aus Kalk. Die Schale weist feine Poren auf, für den Gasaustausch des Embryos. Im Laufe der Entwicklung werden aus der Schale Minerale gelöst für die Knochen bildung des werdenden Tieres. Bei Insekteneiern besteht die Schale aus Chitin, dem Baustoff, aus dem der Insektenkörper aufgebaut ist.

Die Eier von Reptilien, also von Schlangen, Krokodilen und Schildkröten, sind kalkig-weiss. Sie werden oft vergraben, müssen daher nicht tarnfarben sein. Bei vielen Vögeln ist dies anders. Zwar legen auch Spechte oder Eisvögel, die in Höhlen brüten, schlichte, weissliche Eier. Vögel aber, die ihre Eier in offenen Nestern ausbrüten, haben oft tarnfarben gesprenkelte Eier. Perfekt getarnt sind die Eier des Flussregenpfeifers, der gar kein Nest baut, sondern sein Gelege offen auf einer Kiesbank platziert. Entsprechend sehen die Eier aus wie rundliche Steine. Steisshühner dagegen legen grell leuchtende Eier auf den nackten Boden.

Brüten ist auch Männersache

Während die Eier der Steisshühner von Natur aus bunt sind, färben wir an Ostern Hühnereier. Beim Verspeisen der Ostereier wird kaum daran gedacht, was Hühner für uns Menschen leisten. Schweizer Legehennen legen fast täglich ein Ei. So kommt ein Huhn auf knapp 300 Eier pro Jahr. In der freien Natur legen die wilden Verwandten, die Bankivahühner im Dschungel Südostasiens, fünf bis zehn Eier und fangen anschliessend an, diese auszubrüten. Nach rund 20 Tagen schlüpfen die Küken. Erst dann beginnt die Henne wieder zu legen. So kommen frei lebende Hühner auf 50 bis 60 Eier pro Jahr. Bei unseren Hochleistungshühnern entfällt die Brütphase, weil die Eier den Tieren sofort weggenommen werden. Die Hühner legen deshalb andauernd Eier – eine kräftezehrende Angelegenheit.

Im Gegensatz dazu legt das Weibchen des Kaiserpinguins nur einmal im Jahr ein einziges Ei. Es tut dies im Stehen. Frau Pinguin hievt das Ei auf ihre Füsse, legt ihre Bauchfalte darüber und beginnt zu brüten. Bald übernimmt das Männchen von seiner Partnerin diese Aufgabe. Auf keinen Fall darf das Ei aufs Eis rollen; innert Sekunden wäre es gefroren und das Küken darin tot. Alle Männchen der Pinguinkolonie stehen wochenlang dicht beisammen, trotzen Kälte, Eis und Schnee, bis die Weibchen vom Fischfang im Meer zurückkommen und wieder übernehmen.

Er pfeift auf Tarnfarben: Der Weisskehltinamu, eine Waldsteisshuhn-Art. Foto: Shutterstock

Das Problem der bissigen Kälte hat das australische Thermometerhuhn zwar nicht, jedoch spielt die Temperatur auch bei ihm eine wichtige Rolle. Vier Monate bevor seine Henne die Eier legt, fängt der Thermometerhahn an, eine Grube zu graben: einen Meter tief und drei Meter breit. Dann scharrt er Laub hinein und schüttet Sand obendrauf. Das Laub fängt an zu gären, wie in einem Komposthaufen. Mit seinem temperaturempfindlichen Schnabel misst der Hahn immer wieder die Temperatur. Wenn sie 34 Grad erreicht hat, ruft er seine Henne herbei. Sie gräbt ein Loch in den Haufen, legt die Eier hinein und macht sich davon. Der gärende Komposthaufen brütet von diesem Moment an die Eier aus, wobei der Thermometerhahn ständig damit beschäftigt ist, die Temperatur zu regulieren. Wird es zu heiss, gräbt er Luftlöcher in den Haufen, wird es zu kühl, schichtet er noch mehr Sand darauf. Die schlüpfenden Küken suchen vom ersten Tag an selbständig Futter und können bereits fliegen.

Rund 99 Prozent aller Tiere legen Eier, bei den Wirbeltieren sind es immerhin noch 87 Prozent. Da trifft die Redensart kaum zu, dass ein Ei dem andern gleiche. Im Gegenteil. Nebst der Farbe variiert auch die Eiform: Schildkröten legen kugelrunde, Schlangen längliche, Vögel meist ovale Eier, wobei es auch innerhalb der Vögel grosse Unterschiede gibt. Das hat unter anderem mit den Lebensumständen zu tun. Ausdauernde Flieger haben eher elliptische, asymmetrische Eier, da der stromlinienförmige Körper und das enge Becken für kugelige Eier ungeeignet sind, wie die amerikanische Ornithologin Mary Caswell Stoddard von der Princeton University, New Jersey, letztes Jahr herausfand.

Mehr oder weniger fürsorglich

Innerhalb der gleichen Vogelart sehen die Eier aber stets etwa gleich aus. Ausser beim Kuckuck. Dieser Vogel ist ein Meister der Imitation. Als sogenannter Brutparasit lässt der Kuckuck andere Vögel seine Eier ausbrüten. Das Kuckucksweibchen legt jeweils ein einziges Ei ins Nest des Wirtsvogels, nachdem es eines der Wirtsvogeleier entfernt hat. Die Anzahl Eier muss stimmen, damit die rechtmässigen Nestbesitzer keinen Verdacht schöpfen. Doch das allein reicht nicht. Auch die Farbe des Kuckuckseis entspricht der Farbe der Wirtsvogeleier. Jedes Weibchen ist dabei auf eine bestimmte Wirtsvogelart spezialisiert. Das eine Weibchen produziert also stets grünlich blaue Eier wie der Gartenrotschwanz, ein anderes braun getüpfelte wie der Teichrohrsänger. Und das ist noch nicht alles: «Bei einem Wirtsvogel, der kleine Eier legt, wie beispielsweise der Zaunkönig, ist auch das Kuckucksei entsprechend kleiner», sagt Ei-Experte Kurt Schläpfer.

Sein Ei passt der Kuckuck dem Wirtsgelege an, hier den zwei Eilein einer Dorngrasmücke: Ein Kuckucksei. Foto: Getty Images

Anders als der Kuckuck ist das Männchen der Geburtshelferkröte ein geradezu mustergültiger Vater. Er schaltet dem Nachwuchs zuliebe sogar Fastenwochen ein. Nach der Paarung wickelt sich das Männchen die Eier, die wie die Perlen einer Halskette aneinanderhängen, um die Fersengelenke seiner Hinterbeine. Es zieht sich in seine Höhle zurück und bleibt dort mehrere Wochen lang – weitgehend ohne zu fressen. Das Krötenmännchen sorgt dafür, dass Temperatur und vor allem Feuchtigkeit für den Nachwuchs ideal sind. Je nach Bedarf kriecht das fürsorgliche Tier mehr oder weniger tief in seine Höhle oder wechselt gar das Quartier, um dem Nachwuchs das richtige Klima zu bieten. Sind die Jungen in ihren Eiern schlüpfbereit, marschiert der Krötenvater mit ihnen zum Wasser.

Auch Krokodilmütter tragen ihren Nachwuchs zum Wasser. Vorher geschieht aber Erstaunliches. Das Weibchen vergräbt seine Eier im Sand und lässt sie von der Sonne ausbrüten. Anders als bei den meisten Tieren und auch beim Menschen wird bei vielen Reptilien das Geschlecht des Nachwuchses mit der Zeugung noch nicht festgelegt. «Das Geschlecht wird erst durch die Bruttemperatur der Eier bestimmt», sagt Kurt Schläpfer. So entstehen beispielsweise beim Mississippi-Alligator bei über 33 Grad nur Männchen und unter 30 Grad nur Weibchen. Bei Temperaturen dazwischen bilden sich beide Geschlechter.

Die Eier des Katzenhais sind lang gestreckt und bestückt mit spiralig aufgerollten Fäden.

Kurz vor dem Schlüpfen beginnen die Krokodiljungen in ihren Eiern zu quäken. So kommunizieren sie miteinander, um den Schlupfvorgang abzustimmen. Im Sinne von: «Ich bin bald so weit, wie stehts bei euch?» Das Gequäke ruft auch die Mutter auf den Plan. Manchmal eilen gleich alle Mütter im Umkreis herbei, ab und zu sogar auch Väter, um den ausschlüpfenden Nachwuchs aus dem Sand auszugraben und vorsichtig ins Wasser zu tragen.

Stets im Wasser sind natürlich die Eier von Fischen. Die des Katzenhais sind lang gestreckt und bestückt mit spiralig aufgerollten Fäden. Das Weibchen legt seine Eier ab, indem es nahe über den Boden schwimmt und dabei die Hornfäden der Eier aus der Geschlechtsöffnung hängen lässt. Sobald sich diese Fäden an einer Wasserpflanze verfangen, wird das Ei aus dem Weibchen herausgezogen und bleibt an Ort und Stelle hängen, wo es heranreift und später einen jungen Katzenhai ins Wasser entlässt. Am Strand liegen manchmal leere Eihüllen des Katzenhais, die von den Wellen ans Ufer gespült wurden.

Der Trick mit dem Ei am Stiel

Auch das Ei der Florfliege hat ein Anhängsel, das der Verankerung dient. Es sitzt auf einem Stiel, der fünfmal so lang ist wie das Ei selbst. So sollen die Eier sicher vor Fressfeinden sein. Wer auf einem Pflanzenblatt ein gestieltes Ei entdeckt, mag sich fragen, wie ein Insekt solch sperrige Gebilde mit sich herumtragen kann. Muss es gar nicht, denn der Stiel entsteht erst bei der Eiablage. Die Weibchen tupfen mit ihrem Hinterleib einen Klecks eines blitzschnell trocknenden Sekrets auf das Blatt und ziehen durch Anheben ihres Hinterleibs den erhärtenden Faden in die Höhe. Anschliessend entlassen sie das Ei, das oben am fädigen Stiel kleben bleibt.

Sie legt zwischen Juni und Anfang August bis zu dreissig Eier: Die in Schweizer Feuchtgebieten heimische und geschützte Ringelnatter. Foto: Getty Images

Turmartige Eigebilde hinterlässt auch das Weibchen des Landkärtchens, eines einheimischen Schmetterlings. Es legt seine Eier auf die Unterseite von Brennnesselblättern, der Futterpflanze der Raupen. Doch es legt die millimeterkleinen Eier nicht eins neben dem andern oder in Klümpchen, wie die meisten seiner Verwandten, sondern es stapelt sie zu kleinen Türmchen, sechs bis fünfzehn Stück aufeinander. Da die jungen Raupen seitlich aus den Eiern schlüpfen, bleiben die Türmchen auch leer weiter bestehen.

Von den winzig kleinen Eiern des Landkärtchens zu den grössten Eiern: zu denen des Afrikanischen Strausses. Zwar waren die Eier des eingangs erwähnten Elefantenvogels noch viel grösser, doch von den heute noch lebenden Tierarten schwingt der Strauss obenaus. Gut anderthalb Kilogramm wiegt ein Straussenei.

Setzt man dieses Gewicht jedoch in Beziehung zum Körpergewicht des Vogels (bis 135 Kilogramm), dann legt der Strauss plötzlich die kleinsten Eier aller Vögel. Die schwersten Eier in Relation zu seiner Körpergrösse legt der neuseeländische Kiwi. Sie erreichen bis zu 30 Prozent des Körpergewichts des Weibchens. So gesehen, gehört dem Kiwi- Weibchen die Krone der grössten Eierproduzentin. Das lässt sogar den Elefantenvogel alt aussehen.

«Mit Ostereiermalen fing alles an»



Interview Béatrice und Kurt Schläpfer, Eierexperten.

Béatrice und Kurt Schläpfer, wie entstand Ihre Liebe zu den Eiern?

Béatrice Schläpfer: Vor fünfzig Jahren fing ich an, Eier zu bemalen. Dann entdeckte ich die Vielfalt und fand es bei manchem Ei schade, es zu verzieren. So wurde ich zur Sammlerin.

Kurt Schläpfer: Inspiriert durch meine Frau, begann ich mich vom wissenschaftlichen Standpunkt her für das Thema zu interessieren.

Die Eier ihrer Sammlung sind jetzt im Besitz des Naturmuseums St. Gallen: Béatrice und Kurt Schläpfer, hier mit einem Kiwi-Tierpräparat.

Wie kamen Sie zu den rund 1500 Eiern? Kletterten Sie auf Bäume?

Béatrice Schläpfer: Nein, nein. Die meisten Eier habe ich von Zoos oder Zuchtbetrieben bekommen oder mit anderen Sammlern getauscht.

Kurt Schläpfer: Von Gesetzes wegen ist es verboten, Nester auszurauben. Aber früher wurde das durchaus gemacht. Vor 100 Jahren war Eiersammeln etwa so populär wie später das Briefmarkensammeln. Jugendliche kletterten auf Bäume, plünderten Vogelnester und warfen ihre Sammlung später weg, als ihr Interesse verflog.

Was für Eier fanden den Weg in Ihre Sammlung?

Béatrice Schläpfer: Nebst Vogeleiern sammelte ich auch Eier von Reptilien, Insekten und Schnecken. Um an Raritäten zu kommen, gab es lange Reisen: Die Eier der Trottellumme, eines Meeresvogels, bekamen wir in Island, die Kolibri-Eier sind aus San Diego.

Kurt Schläpfer: Zweimal waren wir auch in Neuseeland wegen Eiern des Kiwis, des neuseeländischen Nationalvogels. Leider ohne Erfolg.

Werden Sie deswegen noch ein drittes Mal nach Neuseeland reisen?

Béatrice Schläpfer: Nein. Ich habe vor zwei Jahren meine Sammlung dem Naturmuseum St. Gallen verkauft. Das Eiersammeln ist für mich abgeschlossen. Man wird ja nicht jünger.

Kurt Schläpfer: Ich bin noch am Thema dran. Eben habe ich meine zwölfte Publikation herausgegeben, über die leuchtend farbigen Eier der Steisshühner. Ob es die letzte war, wird sich weisen.

Die Broschüren des Ehepaars Schläpfer gibts auf: www.natureier.ch

Ausstellung «Allerlei rund ums Ei» im Naturmuseum St. Gallen. Mehr Infos: www.naturmuseumsg.ch

