Kampf gegen Covid-Pandemie – Wissenschaftler warnen Bundesrat:

Die Intensivbetten reichen nur noch vier Wochen Nach neuen Warnungen der Covid-Taskforce drängt Verteidigungsministerin Viola Amherd auf schärfere Massnahmen vom Bund. Die Bundesratsmehrheit will noch eine Woche zuwarten. Markus Häfliger

Bundesrat Alain Berset fordert von den Kantonen, scharfe Massnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus zu ergreifen. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Noch knapp vier Wochen. Solange noch sollte es in der Schweiz auf den Intensivstationen genügend Betten geben, um alle Covid-Patienten aufzunehmen, die eines benötigen. Dann, ungefähr Mitte November, ist Schluss: Die Kapazitätsgrenzen sind erreicht, jedes der rund 1600 Intensivbetten wird belegt sein – falls die Corona-Zahlen so schnell weiter steigen, wie sie es derzeit tun.

Diese Warnung wurde dem Bundesrat gestern Mittwoch hinter verschlossenen Türen überbracht – von den Wissenschaftlern der Covid-Taskforce, die der Bundesrat selber eingesetzt hat. Sie präsentierten den Bundesratsmitgliedern ihre Hochrechnung auch schriftlich, wie zuverlässige Quellen sagen.

«Vor drei Wochen hatten wir eine der besten Situationen auf dem europäischen Kontinent, jetzt eine der schlechtesten.» Alain Berset, Gesundheitsminister

Dass externe Gäste vor dem Gesamtbundesrat auftreten, kommt sehr selten vor. Nun hörte die Landesregierung schon zum zweiten Mal innert einer Woche Covid-Experten an. Das zeigt, wie dramatisch sich die Pandemie entwickelt. «Vor drei Wochen hatten wir eine der besten Situationen auf dem europäischen Kontinent, jetzt eine der schlechtesten»: So fasste Gesundheitsminister Alain Berset (SP) die Lage anschliessend vor den Medien zusammen. «Die Situation ist besorgniserregend.» (Lesen Sie hier den Ticker dazu)

Die Walliserin will schnellere Eingriffe

Derzeit stecken 10 Covid-Erkrankte im Durchschnitt rund 16 weitere an. Damit die Krankheitsfälle wieder langsam zu sinken beginnen, müssen mehr als 6 dieser 16 Ansteckungen vermieden werden. Damit würde die sogenannte Reproduktionszahl (R-Wert) wieder unter 1 fallen. Genau das will der Bundesrat mit den Massnahmen erreichen, die er am Sonntag an einer Sondersitzung beschlossen hat.

Doch einem Mitglied des Bundesrats genügt das nicht. Gemäss mehreren Quellen drängte Verteidigungsministerin Viola Amherd (CVP) gestern auf zusätzliche, noch schärfere Massnahmen. Schon in der ersten Welle hatte Amherd für einen härteren Lockdown plädiert. Nun steht sie zusätzlich unter dem Eindruck ihres Heimatkantons Wallis, der die höchsten Ansteckungszahlen des ganzen Landes hat (Hier geht es zum Interview mit Regierungspräsident Darbellay: «Die Walliser Situation wird sich ausbreiten»).

Doch die Bundesratsmehrheit hofft, dass die am Sonntag beschlossenen Massnahmen genug Wirkung zeigen. Falls sie das nicht täten, werde man in einer Woche die nächste Stufe zünden, kündigte Berset an. «Wir tun alles, um die Kontrolle über die Situation zurückzugewinnen.»

Läuft die Zeit davon?

Die Frage jedoch lautet: Wird man bis nächsten Mittwoch schon erkennen, ob die Massnahmen vom Sonntag wirken? Die Taskforce weist den Bundesrat darauf hin, dass die Antwort darauf erst Anfang November wirklich klar sein werde – also mehrere Tage nach der Bundesratssitzung. Dann, so warnt die Taskforce, bleibe aber «fast keine Zeit mehr für Kurskorrekturen» bis zur Kapazitätsgrenze in den Spitälern.

Dennoch verteidigte Berset den Zeitplan des Bundesrats vor den Medien – obwohl er einräumte, es sei «wahrscheinlich», dass der Bundesrat weitere Einschränkungen verfügen werde, und zwar bei öffentlich zugänglichen Betrieben, bei Versammlungen sowie bei privaten und öffentlichen Veranstaltungen.

«Die Kantone müssen jetzt schneller und stärker reagieren.» Alain Berset, Gesundheitsminister

Zuvor aber will er noch einmal versuchen, die Kantone zum Handeln zu bewegen. Wohl haben diverse Regierungen Verschärfungen beschlossen: Schwyz und Appenzell Innerrhoden haben die Maskenpflicht auf Schulhäuser ausgeweitet, Basel-Stadt lässt nur noch 1000 Personen ins Joggeli.

Wallis setzt die Messlatte

Doch das genügt Berset nicht: «Die Kantone müssen jetzt schneller und stärker reagieren.» Zum Massstab erhob der Gesundheitsminister das Wallis, dessen Regierung am Mittwoch das öffentliche Leben drastisch einschränkte. «Das Wallis zeigt, wie man starke, angemessene Massnahmen ergreift, um die Kontrolle zurückzugewinnen», sagte Berset.

Mit seiner Warnung steigt Berset in die nächste Verhandlungsrunde mit den Kantonen, die am Donnerstag ansteht. Eigentlich war nur ein Austausch mit dem Vorstand der Gesundheitsdirektorenkonferenz geplant; angesichts der Lage werden nun aber fast alle Kantone ihre Verantwortlichen nach Bern schicken.

Es sei durchaus möglich, dass sie den Ball an Berset zurückspielen und den Bund auffordern, noch vor dem nächsten Mittwoch weitere Massnahmen auf nationaler Ebene zu verhängen, ist aus dem Umfeld der Kantone zu hören. Viele Gesundheitsdirektoren stossen in ihren eigenen Regierungen auf Widerstand gegen harte Einschränkungen des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft.

Streit um das Tanzverbot

Derzeit sieht es nicht so aus, als ob alle Kantone von sich aus ihre Massnahmen weiter nachschärfen. In der Ostschweiz wird etwa eifrig darüber diskutiert, ob die Regierungen vergangene Woche mit einem Tanzverbot nicht zu weit gegangen sind. Monika Rüegg, Gesundheitsdirektorin von Appenzell Innerrhoden, will zwar nicht daran rütteln. Sie sieht aber auch keinen Bedarf nach weiteren Beschlüssen. «Wir müssen nun einmal beobachten, wie sich unsere Massnahmen auswirken», sagt die CVP-Politikerin.

Die hohen Fallzahlen im Appenzell – sie sind nicht weit entfernt vom Niveau des Wallis – könnten den Eindruck erwecken, im Kanton herrsche Notstand. «Aber die Situation ist relativ ruhig», sagt Rüegg. Derzeit seien fünf Innerrhoder wegen Covid in Spitalpflege. Und es sei ein spürbarer Ruck durch die Bevölkerung gegangen: «Die Innerrhoder befolgen die Schutzmassnahmen sehr konsequent und pflichtbewusst.»