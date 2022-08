Die Olympiafünfte in der Krise – WM-Aus und jetzt ein Stechen – Ajla Del Ponte bangt um die EM In Tokio sprintete sie in die Weltspitze, nun entschied der Verband, dass dies nicht reicht für einen Start in München. Der kurze Weg der Tessinerin vom Hoch ins Tief. Monica Schneider

Das schockierende Aus an der WM: Ajla Del Ponte nach dem Vorlauf über 100 m. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

War es Zufall? Oder war es jetzt einfach der genau richtige Zeitpunkt? Ajla Del Ponte pflegt in regelmässigen Abständen ihre Fans, Sponsoren und andere Interessierte mit einem Newsletter zu beliefern. Sie berichtet darin über Formstand, Resultate, Gesundheit und was in unmittelbarer Zukunft sportlich ansteht. Nach Monaten des Schweigens hat die 26-jährige Tessinerin am Mittwoch wieder einmal Worte gefunden. Ausgerechnet am Mittwoch – einen Tag nachdem Swiss Athletics bekannt gab, dass sie an der EM in München (ab 15. August) nicht fix gesetzt ist für einen der drei Startplätze über 100 m. Dass sie sich einen solchen aber in einem Stechen mit Géraldine Frey erkämpfen kann.