Rad-WM in Winterthur – WM-Strassenrennen startet beim Sulzer-Hochhaus 2024 findet die Rad-Strassen-Weltmeisterschaft im Kanton Zürich statt. Nun hat der Winterthurer Stadtrat den Startpunkt des Männer-Strassenrennens festgelegt. Kosten lässt er sich den Anlass 230’000 Franken. Jonas Keller

2024 wird das prestigeträchtige Strassenrennen der Männer an der Rad-Strassen-WM in Winterthur starten. Foto: Keystone

Am Sonntag, 29. September 2024, fällt neben dem Sulzer-Hochhaus der Startschuss zum Eliterennen der Männer an der Rad-Strassen-Weltmeisterschaft. Das bestätigte die Stadt am Montag in einer Medienmitteilung. Die WM findet vom 21. bis am 29. September im Kanton Zürich statt. Rund 1000 Fahrerinnen und Fahrer aus etwa 75 Nationen treten dabei an.