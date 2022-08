Skispringen im Sommer – Wo 10-jährige Kinder 50 Meter weit fliegen Im zürcherischen Gibswil steht die letzte Skisprungschanze des Kantons. Auf ihr trainieren Kinder und Jugendliche das Fliegen. Auch mitten im Sommer. Hélène Arnet

Sprung von der grossen Bachtel-Blick-Schanze. Foto: Andrea Zahler

Melinda scheint ein ernsthaftes Mädchen zu sein. Hochkonzentriert hört sie dem Trainer zu. Die Schultern soll sie etwas mehr öffnen. Melinda ist 10 Jahre alt und hat eben einen Sprung von der grossen Schanze in Gibswil hinter sich. Was heisst Sprung? Einen Flug! Wohl an die 50 Meter weit.