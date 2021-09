Kinderuniversität Winterthur – Wo Aliens auf Glühwürmchen treffen Zum zehnten Mal findet nach den Herbstferien die Kinderuni statt. Zum Jubiläum soll sie wieder live an der ZHAW sein. Ob das funktioniert, ist aber noch unklar. Tamara Stalder

Die Vorträge der Kinderuniversität vermitteln Wissenschaft in kindergerechter Form. Foto: PB

Gibt es Aliens? Wie lebten die alten Ägypter? Warum leuchten Glühwürmchen? Diese und weitere Fragen beantwortet die diesjährige Kinderuniversität Winterthur. Nach den Herbstferien beginnen die Vorträge an der ZHAW. An sechs Mittwochnachmittagen können 4.- bis 6.-Klässler in die Welt der Wissenschaft eintauchen.

Das Spektrum der Vorträge reicht von Erdbeben über Anthropologie bis zu erneuerbaren Energien. Möglichst abwechslungsreich solle das Programm sein, sagt Elisabeth Dumont, die Leiterin der Kinderuni. Ein Thema dürfe aber nie fehlen: Astrophysik. «Die Kinder interessieren sich sehr für das Weltall.» Genau die Hälfte der Vortragenden sind in diesem Jahr Frauen. «Wir wollen den Mädchen zeigen, dass auch Frauen in der Naturwissenschaft arbeiten.»