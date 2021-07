Jeff Bezos vs. Richard Branson – Wo beginnt eigentlich der Weltraum? Heute Nachmittag startet Jeff Bezos zum Flug ins All. Was da schiefgehen kann und warum die Höhe eine Rolle spielt. Fragen und Antworten zum Fernduell mit Richard Branson. Joachim Laukenmann

Amazon-Gründer Jeff Bezos vor der Rakete New Shepard seines Raumfahrtunternehmens Blue Origin. Foto: Blue Origin

Wer ist der erste Milliardär, der mit einem privaten Raumfahrtunternehmen ins All gelangt? Das ist letztlich eine Frage der Definition. Denn es gibt keine eindeutige Antwort auf die Frage, wo das Weltall eigentlich beginnt. Schliesslich ist der Übergang fliessend: Die Erdatmosphäre hat keine feste Obergrenze. Auf jeden Fall dehnt sie sich viel weiter aus als nur rund 100 Kilometer über dem Meer. Wie die Europäische Weltraumorganisation ESA 2019 bekannt gab , reicht die Erdatmosphäre bis in eine Distanz von 630000 Kilometer. Demnach befindet sich sogar der Mond noch tief innerhalb der irdischen Atmosphäre. Allerdings kommt dort draussen gerade einmal ein Wasserstoffatom auf fünf Kubikzentimeter leeren Weltraum.

Beim Rennen der Milliardäre ins Weltall hat Richard Branson vorgelegt. Wie sein Unternehmen Virgin Galactic bekannt gab, erreichte das Raumflugzeug VSS Unity am 11. Juli dreifache Schallgeschwindigkeit und eine Höhe von etwa 86 Kilometer über der Meereshöhe. Damit hat Branson den Weltraum jedoch nur nach der US-amerikanischen Definition (80-Kilometer-Grenze) erreicht.

Die Internationale Aeronautische Vereinigung (FAI) setzt die Grenze zwischen Luftfahrt und Raumfahrt auf eine Höhe von rund 100 Kilometer – die zu Ehren des Luftfahrttechnikers Theodore von Kármán als Kármán-Linie bezeichnet wird. Genau diese Grenze möchte der Amazon Gründer Jeff Bezos heute am 20. Juli, dem 52. Jahrestag der Mondlandung von Apollo 11, mit seiner Rakete New Shepard und der Raumfähre Crew Capsule knacken.

Eine gängige Definition von der Grenze zum Weltraum entstammt der Idee, dass ein Flugobjekt mit zunehmender Höhe und dünnerer Luft eine immer höhere Geschwindigkeit benötigt, um durch aerodynamische Kräfte kontrolliert fliegen zu können. Ab einer bestimmten Höhe und Geschwindigkeit dominiert die Zentrifugalkraft anstelle der Auftriebskraft als Gegenkraft zur Erdanziehung. Die Luftfahrt ist damit bedeutungslos. Auch Satelliten können ab dieser Höhe um die Erde kreisen. Diese Grenze setzt die FAI auf rund 100 Kilometer fest.

Schon ab 80 Kilometer Höhe fehlt der Druck auf die Steuerflächen

Die Streitkräfte der USA argumentieren indes, für die Steuerung eines Luftfahrzeugs brauche es einen ausreichenden Druck auf die Steuerflächen. Der sei schon ab einer Höhe von 80 Kilometer nicht mehr gewährleistet. Damit beginnt nach der Definition des National Advisory Committee for Aeronautics (NACA) der Weltraum bei 80 Kilometer über dem Meer.

Wer also ist der erste Milliardär im All, Branson, der 86 Kilometer erreicht hat, oder Bezos, der mehr als 100 Kilometer anstrebt? Die Firma Blue Origin von Bezos stichelte kürzlich auf Twitter in Richtung Branson: «Für 96 Prozent der Weltbevölkerung beginnt der Weltraum oberhalb von 100 km bei der international anerkannten Kármán-Linie.»

Nur milde lächeln über diesen Streit der Milliardärs-Konkurrenz kann wohl Tesla-Gründer Elon Musk. Mit der von seinem Unternehmen Spacex entwickelten Rakete Falcon-9 und dem Raumschiff Crew Dragon möchte er voraussichtlich Ende des Jahres Touristen in den Erdorbit und Anfang 2022 bis hinauf zur Internationalen Raumstation ISS auf rund 400 Kilometer Höhe befördern.

Elon Musk, Gründer und CEO von Spacex möchte nächstes Jahr Touristen zur Internationalen Raumstation ISS bringen. Foto: Keystone

Welchen Nutzen haben Wissenschaft und Menschheit vom Weltraumtourismus?

«Auf den ersten Blick erscheinen kommerzielle Suborbitalflüge für Superreiche unsympathisch, da elitär und als nutzlose Ressourcenverschwendung», sagt der Raumfahrtmediziner Oliver Ullrich, Direktor des Space Hub der Universität Zürich.. «Denkt man in einem längeren zeitlichen Horizont, kann Weltraumtourismus jedoch Entwicklungen beschleunigen oder ermöglichen.»

Ganz ähnlich sieht das der Schweizer Astronaut und Testpilot Claude Nicollier: «Der Weltraumtourismus ist nicht wirklich nötig, bietet aber die Möglichkeit spezieller persönlicher Erfahrungen und sensibilisiert für den Zustand unseres Planeten.»

Laut Ullrich könnten kommerzielle Raumflüge die Zugangsmöglichkeiten zu Schwerelosigkeit für Forschung und Entwicklung massiv erhöhen. «Durch die Möglichkeit bemannter Suborbitalflüge und somit der möglichen Mitnahme professioneller Wissenschaftler kann die Leistungsfähigkeit und Komplexität suborbitaler Weltraumexperimente deutlich verbessert werden.»

Raumfahrtmediziner Oliver Ullrich, Direktor des Space Hub der Universität Zürich, vor einem Flugzeug, mit dem Parabelflüge durchgeführt werden. Foto: Christian Merz

Auch der Erwerb von Wissen und Erfahrung mit einem Personenkreis aus der Normalbevölkerung könne sich als extrem wertvoll für die zukünftige Exploration des Weltraums durch den Menschen erweisen. «Sollten Raumflüge eines Tages nicht mehr ausschliesslich einer hochselektierten Gruppe staatlicher Berufsastronauten zugänglich sein, sondern zu einem regulären Bereich menschlicher Mobilität werden, braucht es dringend Erfahrung. Der Weltraumtourismus kann daher eine technologische Entwicklung unterstützen, von der wir eines Tages alle profitieren.»

Wie steht es um den Umweltaspekt des Weltraumtourismus?

Zu den Nachteilen des Weltraumtourismus gehört gemäss einem Positionspapier der Europäischen Weltraumagentur ESA von 2008 der Umweltaspekt. Laut Jan Wörner, ehemaliger Generaldirektor der ESA und heute Präsident der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, wird beim Start einer Sojus-Rakete in etwa so viel Kerosin verbrannt wie bei einem Langstreckenflug von Europa in die USA und zurück.

Laut Wörner sollte man jede Umweltbelastung so klein wie möglich halten. Ein erster Schritt dahin sei die Verwendung von Wasserstoff und Sauerstoff statt Kerosin als Brennstoff. «Viel besser als Raketen wie die Falcon-9 von Spacex sind flugzeugähnliche Systeme für den Weltraumtourismus geeignet», sagt Wörner. Es gehe also eher in die Richtung von dem, was Virgin Galactic mache, wenn auch mit anderer Technologie.

Wo liegen die grössten Risiken: Unfall oder Gesundheit?

Gemäss der International Association for the Advancement of Space Safety liegt das akzeptierte Risiko eines katastrophalen technischen Unfalls bei etwa 1:10’000 pro Mission. «In der Frühphase der suborbitalen Raumfahrt sollten die medizinisch akzeptablen Risiken in einer vernünftigen Relation zum Risiko eines katastrophalen technischen Unfalls stehen», sagt Ullrich.

Welchen gesundheitlichen Risiken sind die Passagiere ausgesetzt?

«Eine hohe Beschleunigung kann zu neurologischen Komplikationen, Herzrhythmusstörungen sowie Verletzungen der Muskulatur und des Skeletts führen», sagt Ullrich. Im Verlauf eines Weltraumflugs könne ein Vielfaches der Erdbeschleunigung G erreicht werden. Bei der Crew Capsule von Blue Origin sind das laut Ullrich für 15 Sekunden Beschleunigungen von 4 bis 4,9 G, für das Spaceship Two von Virgin Galactic in der Beschleunigungsphase 3,8 G und maximal 6 G beim Wiedereintritt in die Atmosphäre.

Der Schweizer Astronaut und Testpilot Claude Nicollier. Foto: Urs Jaudas

«Diese Werte bewegen sich in hohen, aber für gesunde Personen tolerierbaren Bereichen», sagt Ullrich. «Teilweise werden solche Beschleunigungen auch bei Achterbahnen oder anderen Fahrgeschäften in Vergnügungsparks erreicht.» Laut dem Schweizer Astronauten und Testpiloten Claude Nicollier würden bei Manövern mit einem Kampfjet häufig 5 oder 6 G erreicht, teils sogar 7 G.

Welche medizinischen Anforderungen müssen die Passagiere erfüllen?

Nur die USA haben bisher durch die Federal Aviation Administration (FAA) Anforderungskriterien an die medizinische Tauglichkeit von Weltraumtouristinnen erlassen. Ziel der FAA-Richtlinien ist die Identifikation derjenigen Personen, die aufgrund ihrer gesundheitlichen Verfassung beim Flug sterben, einen medizinischen Notfall erleiden oder auf andere Weise die Gesundheit und Sicherheit der Besatzungsmitglieder oder Passagiere gefährden könnten. «Detaillierte medizinische Anforderungen an die Raumflugpassagiere bleiben aber den einzelnen Betreibergesellschaften überlassen», sagt Ullrich. Das erlaube sehr individuelle und personalisierte Vorgehensweisen. «Diese Freiheiten, auch der möglichen Implementierung individualisierter Trainings- und Testverfahren, lassen der Luft- und Raumfahrtmedizin den notwendigen Entwicklungs- und Erprobungsspielraum, um Wissen und Erfahrung mit bemannten suborbitalen Raumflügen zu erwerben.»

Erste Erfahrungen hätten gezeigt, dass auch Personen, die erhebliche gesundheitliche Einschränkungen haben, unter besonderen Massnahmen sicher in den Weltraum fliegen können. Beispielsweise litt der US-amerikanische Unternehmer Gregory Olsen an einer Lungenerkrankung (bullöses Emphysem), als er zur ISS flog. Er erhielt eine präventive Behandlung sowie ein spezielles Training. «Auf seinem zehntägigen Einsatz auf der ISS gab es keine Probleme», sagt Ullrich.

Laut Claude Nicollier kann nicht jeder, aber fast jeder in den Weltraum fliegen. «Es hängt von der Art der Mission ab und vom Level an Verantwortung, das man während einer Mission trägt», sagt Nicollier. «Wenn man als Tourist einen Suborbitalflug macht, entweder mit Virgin Galactic oder Blue Origin, genügt ein einfacher medizinischer Test, ähnlich wie man ihn für eine private Pilotenlizenz benötigt.» Wenn man sich indes länger im Weltraum aufhalte und bei einer professionellen Mission einen Weltraumspaziergang mache, müsse die medizinische Verfassung top sein.

Wer trägt das Risiko, wenn etwas schiefläuft?

Eine internationale Gesetzgebung zur Regulation von suborbitalen Flügen besteht derzeit nicht. Gegenwärtig sind die USA das einzige Land, das Zulassungsanforderungen für die bemannte kommerzielle Raumfahrt hat. «Der US Commercial Space Launch Amendments Act von 2004 verlangt, dass Raumflugpassagiere über alle potenziellen Risiken ihrer Teilnahme an Raumflügen informiert sind», sagt Ullrich. «So können sie eine informierte Entscheidung treffen.» Das Risiko tragen somit die Weltraumtouristen selbst.

