Unternehmen aus Winterthur – Wo Bio-Kakao zu Masse, Butter und Pulver wird Der Winterthurer Rohstoffhändler Pronatec hat eine Fabrik gebaut, in der ausschliesslich fair gehandelter Bio-Kakao verarbeitet wird. Ein schweizweites Novum. Till Hirsekorn

Pronatec-Geschäftsführer David Yersin begutachtet eine Charge gerösteter Kakao-Nibs. Foto: Pronatec

Chocolat de Winterthour? Schoggi us Winti? Das verbindet man zunächst vor allem mit dem Namen Vollenweider. Geht es um den Handel mit Kakaobohnen, tut sich allerdings die Firma Pronatec hervor. Sie ist im Bio-Fairtrade-Handelsunternehmen mit rund 60 Mitarbeitenden und Sitz in einem Hochhaus beim Bahnhof Hegi. Vier Jahre vor ihrem 50-Jahr-Jubiläum ist Pronatec nun auch in die Produktion eingestiegen.