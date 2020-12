Stadtverbesserer – Wo bleibt die Buchrasenstrasse? Woche für Woche wird der Rasen am Schützenweiher sorgfältig gepflegt. Bis im Herbst die Blätter fallen. Helmut Dworschak

Die schweren Laubsaugemaschinen haben im Rasen am Schützenweiher ihre Spuren hinterlassen. Foto: Helmut Dworschak

Buchackerstrasse, der Name ist wörtlich gemeint. Denn hier gibt es beides, Bücher und Acker. Die einen stehen in meinem Arbeitszimmer. Der andere liegt vor meinem Fenster draussen am Schützenweiher. Ich fixiere ihn, wenn mir gerade ein Wort nicht einfällt. Dann muss ich an sein früheres Leben als Rasen denken.

Seine grosse Zeit hat der Rasen jedes Jahr im Frühling und im Sommer. Da bekommt er jede Woche seine vorgeschriebene Frisur, oft auch zweimal pro Woche. Die Stadt ist grosszügig, sie macht alles, damit es dem Gras gut geht. Damit die Menschen, die am Sonntag um den Weiher spazieren, bei seinem Anblick lächeln und sich mit einer Decke auf ihn legen können.

«Er wird schön aussehen, dieser Flug parallel zum Boden, und erst noch nützlich sein.» Stadtverbesserer

Rasenmähen, Abfall sammeln, den Kiesweg rechen: In jeder Jahreszeit gibt es etwas zu tun. Der Herbst aber ist das Eldorado des Zutunhabens. Da fallen die Blätter, die zwar schön aussehen mit ihren Farben, in Wirklichkeit aber lebensgefährlich sind: Man könnte ausrutschen, und sie erinnern daran, dass schon bald wieder ein Jahr um ist: Weg mit ihnen!

Das Verfahren ist zweistufig. Die Blätter werden zunächst vom Weg auf den Rasen geblasen, wo sie in Haufen liegen und in der Sonne golden leuchten. Tags darauf schlägt die Stunde der Staubsauger. So nenne ich die Maschinen irgendwo zwischen Rasenmäher und Traktor, die jetzt kreuz und quer über den Rasen fahren und die Blätter aufsaugen – und im feuchten Boden ihre Spuren hinterlassen. Eine Aufgabe, die von den Fahrern Ernst und Ausdauer erfordert: Kein Blatt darf entkommen. Leider entkommt auch der Rasen nicht: Er wird zum Acker.

Der Stadtverbesserer schlägt vor: Schont den Rasen, nehmt Drohnen! Wie man hört, gibt es nichts, was damit nicht geht, also geht auch das Blätteraufsaugen von oben. Er wird schön aussehen, dieser Flug parallel zum Boden, und erst noch nützlich sein.

Dass diese Anwendung noch nicht entwickelt ist, zählt nicht als Argument. Zeitmangel ebenso wenig, denn Homeoffice erspart den Arbeitsweg und setzt Ressourcen frei für Innovationen. Wenn es dann so weit ist, wird die Strasse endlich Buchrasenstrasse heissen können – oder Drohnengärtnerstrasse.