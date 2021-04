Kommentar zum überraschenden Öffnungsentscheid – Wo bleibt die Stimme der Wissenschaft? Die wissenschaftliche Taskforce wurde immer stiller und ist nun ganz ignoriert worden. Die Mitglieder sollten ein Zeichen setzen. Meinung Felix Straumann

Wo die Beamten des Bundesamts für Gesundheit arbeiten: Campus Liebefeld in Köniz. Foto: Raphael Moser

Was hat man gejammert über den allzu grossen Einfluss der Wissenschaft, was wurde diskutiert über einen Maulkorb für die Covid-Taskforce und Social-Media-Richtlinien für Forscher. Nun ist es so weit: Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind schweigsam geworden. Auch am Tag nach der Bekanntgabe von weitreichenden Öffnungsschritten sind Einschätzungen aus der Taskforce dünn gesät.

Alle anderen äussern sich gern: Bankerin, Beizer, Studentin, Wirtschaftsvertreter, Politikerin. Fakten spielen dabei oft nicht die Hauptrolle. Der Realitätscheck durch die Wissenschaft lässt sich zwar in Lageberichten nach- und während Pressekonferenzen an der Mimik der Fachleute ablesen. Klare Ansagen, wie während der ersten Hälfte der Pandemie, wären wichtig, fehlen aber weitgehend. Vor einem Jahr mögen diese manchmal überzogen gewesen sein, oft aber waren sie wertvoll. Und heute braucht das Land die kritischen Voten der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mehr denn je.