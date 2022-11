Von Winterthur nach Katar – Wo Budweiser «International Beverages» statt Bier verkauft Der Winterthurer Fussballfan Roman Freuler ist seit gut zwei Tagen an der WM in Katar. Friedliche Fans, gute Organisation, spezieller Hinweis auf Bier: Das sind seine ersten Eindrücke. Patrick Gut

Dahinter versteckt sich Bier. Foto: Roman Freuler

«Nach meinen ersten gut zwei Tagen an der Fussball-Weltmeisterschaft bin ich vor allem begeistert. Meine Erwartungen, dass sich Fangruppen aus der ganzen Welt an einem Ort treffen, haben sich bestätigt. Es herrscht ein totales Durcheinander von verschiedenen Fans. Es ist farbenfroh, und die Atmosphäre ist freundschaftlich. Die Fans kommen überall miteinander ins Gespräch, sei dies nun in der Fanzone, vor den Stadien oder in meiner Unterkunft auf einem Kreuzfahrtschiff mit 8000 Fans.