Erster Drive-in-Corona-Test in Winterthur – Wo der Arzt durchs Autofenster testet Auf dem Parkdach über dem Hauptbahnhof kann man sich von den Ärzten der Permanence im eigenen Auto auf das Coronavirus testen lassen. Wer allerdings kein Formular dabei hat, muss aussteigen oder umkehren. Delia Bachmann

Martin Spillmann, Leiter der Permanence, testet eine Patientin auf dem Parkdeck in deren Auto. (nachgestellte Szene) Foto: Madeleine Schoder Der Weg zum Drive-in-Testzentrum auf dem Parkdach ist gut ausgeschildert. Foto: Madeleine Schoder Zivilschützer entscheiden in einer ersten Triage, wer rechts zum Testzentrum abbiegen darf und wer links um kehrt machen muss. Foto: Madeleine Schoder Wärmelampe, Klapptisch und Thermoskanne: So empfängt die medizinische Praxisangestellte Corinne Ammann ihre Patienten… Foto: Madeleine Schoder … und führt später vor, wie so ein Drive-in-Test genau abläuft. Foto: Madeleine Schoder Die Proben werden zwei Mal pro Tag vom Kurier abgeholt und ins Labor geschickt. Es dauert ein bis zwei Tage bis die Resultate da sind. Foto: Madeleine Schoder «Es mangelt nicht an Testmaterial, sondern an Kapazitäten bei den Labors», erklärt Spillmann vor der Aussenstation seiner Permanence. Foto: Madeleine Schoder 1 / 7

Letzten Freitag stellten Zivilschützer auf dem Parkdach über den Gleisen drei grosse Zelte auf. Unten an der Rampe weist das erste orange Schildchen den Weg hoch zum ersten Drive-in-Testzentrum in Winterthur. Am Montag ist es als Aussenstation der Permanence, die sich im Glashaus gleich nebenan befindet, offiziell eröffnet worden. Neu sollen mehr Menschen schneller und bei einem geringeren Risiko auf das Coronavirus getestet werden. Im eigenen Auto, ohne auszusteigen.