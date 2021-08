Gastrokolumne Angerichtet – Wo der Cowboy sein Pferd parkieren kann Food aus den USA wird vielerorts und in allen Schattierungen angeboten. Eine der Adressen ist das Cross BBQ in Winterthur City. Urs Stanger

Eine Augenweide für jeden Liebhabers des Fleisches: Die Texan Cowboy Platter ist angerichtet. Urs Stanger

Was Gartenbeizen angeht, gibts in Winterthur lauschigere Orte. An einer Front lächelt die Manor-Fassade entgegen, an einer anderen liegt der Merkur-Platz, aus dem man irgendwie noch immer mehr herausholen könnte. Immerhin wären die bepflanzten Fässer dazu geeignet, das Pferd, mit dem der Cowboy zum Cross BBQ reitet, zu parkieren und verpflegen.

Doch nun zur Hauptsache, den inneren Werten. Die ehrwürdige Taverne zum Kreuz ist zum Cross BBQ geworden und lockt mit Spezialitäten aus dem Süden der USA. «Wer Fleisch liebt, ist bei uns genau richtig», steht als erster Satz auf der Homepage. Das trifft den Punkt – aber nicht nur.

Der Cross-Appetizer (23.- Franken) mit kalten Angus-Beefscheiben vom Smoker, Zucchini, Mozzarella, Cherrytomaten und Parmesan überzeugt zum Einstieg. Dann folgt eine geballte Ladung Fleisch auf der Texan Cowboy Platter (38.-) mit würzigen Chicken Wings, zarten Pork Ribs und scharfen Rindswürstchen. Es geht auch anders, mit vegetarischem Touch: Die Guacamole-Fraktion wählt entsprechende Bruschette (9.-) und den Spicy Burger (28.-) mit geschmeidigem Pulled Beef, der – anders als oft üblich – Guacamole nicht nur als Alibi, sondern sehr reichlich enthält. Offensichtlich weiss die Küche mit Beefer, Smoker und allem anderen umzugehen. Vorspeise und Hauptgang geben genug her, dass es zum Dessert nur noch zur Kugel Mangosorbet (4.-) reicht. Die Bedienung ist sehr freundlich und zeigt Humor, auch der Chef taucht immer wieder auf.

Fazit: Essen sowie Gastfreundschaft tadellos und die (Garten-)Wirtschaft an sich einladend gestaltet. Auf der anderen Seite des Merkur-Platzes hämmert die Turmuhr des alten Fussballerkollegen Christoph fast dreimal eine Stunde ein. Demnach lässt es sich hier problemlos längere Zeit aushalten.

Der Spicy Burger: geschmeidiges Beef, ausgezeichnetes Brot und erfreulich viel Guacamole. Dalja Glarner

