Spieler für die nächste Saison – Wo der EHC Winterthur den Hebel ansetzen muss Bessere Torhüter, bessere Ausländer, breitere Abstützung bei den Schweizern: Das ist der Unterschied zwischen den Winterthurern und ihrer Konkurrenz. Ihn zu überwinden, kostet Geld. Urs Kindhauser

Jung und talentiert, aber nicht konstant: die EHCW-Goalies dieser Saison, hier Timur Schijanow. Foto: Alberto Cortes

Was es braucht, um in der Swiss League zu bestehen, ist keine Raketenwissenschaft: einen starken Goalie, zwei starke Ausländer und ein Gerüst an Schweizer Routiniers, die die Mannschaft im besten Fall über Jahre tragen können. Es wäre despektierlich zu sagen, der EHCW hätte in seinen bisherigen acht Jahren in der Swiss League nichts davon gehabt. Aber es ist nie genug gewesen, um ernsthaft um einen Playoff-Platz zu kämpfen.