Nord-Süd-Haus in Winterthur – Wo Deutschkurse, Bibelstunden und PKK-Wahlen stattfanden Das Haus an der Steinberggasse, in dem heute Geflüchtete Deutsch lernen, hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Deborah von Wartburg

Vreni Lenggenhager, Christian Jossi und Christoph Schürch leiten das Nord-Süd-Haus. Foto: Roger Hofstetter

Wer im Nord-Süd-Haus an der Steinberggasse einen politischen Vortrag, am nächsten Dienstag etwa über die Proteste im Iran, besucht, gelangt über ein enges und dunkles Treppenhaus in ein grosses Sitzungszimmer. An der Wand hängt ein Zettel mit Grammatikübungen, in der Ecke eine M-Budget-Uhr. Vreni Lenggenhager, Christian Jossi und Christoph Schürch betreten den Raum, als wäre es ihre Stube, rücken einen Tisch zurecht, prüfen, ob alles am Platz ist.