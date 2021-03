Länder mit dritter Welle – Wo die Corona-Zahlen wieder steigen Die Infektionszahlen nehmen in der Schweiz wieder leicht zu. In anderen europäischen Ländern ist die Entwicklung schon weiter fortgeschritten. Lisa Füllemann

In Schweden hat sich der Wind gedreht: Nachdem es bislang keinen umfassenden Lockdown gab, hat die Regierung angesichts einer möglichen dritten Welle vor einem solchen gewarnt und stärkere Einschränkungen eingeführt. Restaurantbesitzer in Stockholm protestieren dagegen. Foto: Carl-Olof Zimmerman / TT News Agency (AFP)

«Es geht nicht weiter runter mit diesen Zahlen», sagte Alain Berset nach der Bundesratssitzung letzte Woche. «Es sieht so aus, als hätten wir die Talsohle erreicht.» Tatsächlich sehen die Corona-Zahlen nicht gut aus – obwohl alle relevanten Indikatoren seit Dezember kontinuierlich gesunken sind, ist diese Entwicklung Ende Februar zum Stillstand gekommen. Am Montag sind dem BAG innerhalb der letzten 72 Stunden 2560 neue Ansteckungen gemeldet worden. Am Montag vor einer Woche waren es 2449 Fälle, vor zwei Wochen 2480.

Angesichts der neuen, ansteckenderen Corona-Mutationen sind die Infektionszahlen wieder leicht gestiegen, die Furcht vor einer dritten Welle ist präsent. Wurde die britische Variante in der Schweiz erstmals Ende Dezember nachgewiesen, dominiert sie nur wenige Wochen später zunehmend das Infektionsgeschehen: Laut dem BAG (Stand 22. Februar) wird inzwischen bei 59 Prozent der Fälle die britische Variante nachgewiesen.