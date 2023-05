Am Mühlentag flogen die Sägespäne – Wo die Eulach die Kraft von fünf Pferden hat Wie wurde vor 150 Jahren aus einem Baumstamm ein Balken gesägt? Der Verein Sagi Reismühle zeigte in Hegi, wie nachhaltige Energiegewinnung auf historische Weise funktioniert. Dagmar Appelt

Eine idyllische Symbiose: Die Sagi Reismühle in Hegi und der Reismühlekanal, der sie antreibt. Foto: Roger Hofstetter

Alles hängt vom Reismühlekanal ab. Im Moment hat er genügend Wasser. Er holt es vom Eulachwehr und führt es zur Sagi Reismühle in Hegi. Vorbei an Wiesen und blühenden Sträuchern, vorbei am üppigen Gemüsegarten, in dem Rhabarber, Salat und Zwiebeln wachsen. Dann, vor der Sagi, staut sich das Wasser. Als müsse es sich noch einmal sammeln, bevor es mit 110 Litern pro Sekunde auf das Mühlrad stürzt.