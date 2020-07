Ernte im Weinland – Wo die Himbeeren für die Konfi herkommen Nicht von Hand, sondern mit der Maschine werden die zarten Beeren derzeit im Weinland geerntet. So werden sie heute nur noch selten angebaut. Roland Müller

Die Maschine schüttelt und dreht die Sträucher, sodass nur gerade die vollreifen Himbeeren herunterfallen. Roland Müller

Wenn man Himbeeren nur schon grob anschaut, zerfallen sie – zumindest gefühlt. In diesen Tagen werden sie in Andelfingen geerntet, um daraus Konfitüre zu produzieren. Von den Sträuchern gepflückt werden die Beeren aber nicht fein säuberlich von Hand, sondern per Pflückmaschine. Alle zwei Tage rollt sie in gemächlichem Tempo durch die Felder, damit immer nur die reifen Früchte geerntet werden.