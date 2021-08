Impfquoten in Zürcher Gemeinden – Wo die Impfgegner wohnen Von Schmidrüti bis zum Zürcher Seefeld: Erstmals zeigen Zahlen, in welchen Zürcher Gemeinden sich die Leute gegen Covid-19 impfen lassen. Und wo nicht. Kevin Brühlmann , Pascal Unternährer

Schmidrüti, ein Weiler am Rande Turbenthals, direkt an der Grenze zum Thurgau, 810 Meter über Meer und lange Zeit geheimer Fliegerabwehr-Stützpunkt der Schweizer Luftwaffe. Zwei Dinge sind hier bemerkenswert.

Erstens: Der Verein Figu – «Freie Interessengemeinschaft für Grenz- und Geisteswissenschaften und Ufologiestudien» – hat hier seinen Sitz, von wo aus ein alter Mann mit Bart die fantastischsten Verschwörungsmythen verbreitet. Seit neustem auch über die Covid-19-Impfung.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Zweitens: Von den ungefähr 90 Menschen in Schmidrüti liessen sich nur 30,2 Prozent gegen Covid-19 impfen. Das ist der tiefste Wert aller Gemeinden im Kanton Zürich (gemessen nach Postleitzahl). Er liegt deutlich unter dem kantonalen Durchschnitt von 54 Prozent. In Marokko, einem Land, das enorm weitläufig ist, sind mittlerweile mehr Menschen geimpft als in Schmidrüti.