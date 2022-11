Kegeln in und um Winterthur (Teil 2) – Wo die letzten Kegel fallen Kegeln war früher ein Volkssport. Heute betreiben nur noch wenige Beizen eine Bahn. Der «Landbote» hat in Winterthur und Region den letzten Kegelbahnen einen Besuch abgestattet. Delia Bachmann Fanny Hallauer Almut Berger

Hier stehen die Kegel noch aufrecht: Im Restaurant Bellevue befindet sich eine von zwei Winterthurer Kegelbahnen. Foto: Marc Dahinden

Es gibt Dörfer, die haben zwar keine Post mehr, aber noch immer eine Kegelbahn. Marthalen zum Beispiel. Das liegt daran, dass die Kegler traditionell in den Kellern der Wirtshäuser daheim sind. Doch diese Welt schrumpfte in den letzten Jahrzehnten. Auch in der Region verschwand eine Kegelbahn nach der anderen. Im Gasthaus Löwen in Andelfingen etwa fiel sie vor über zehn Jahren der räumlichen Trennung von Gemeindesaal und Gasthof inklusive separater WC-Anlagen zum Opfer.