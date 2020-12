Historische Fabrik in Winterthur – Wo die letzten Nägel gefertigt werden Vor 125 Jahren eröffnete ein Sulzer-Spross in der Grüze die «Nagli». Heute ist sie die einzige Nagelfabrik der Schweiz – und bekommt nun endlich den Anschluss, den sich ihr Gründer erhofft hatte. Jonas Keller

Wer Nägel mit Köpfen machen will, muss mit vollem Körpereinsatz dabei sein, wie diese Aufnahme aus den 1990er-Jahren zeigt. Foto: ev. Hans-Peter Bärtschi, Archiv Nagelfabrik

Am Anfang stand, wie bei vielen Winterthurer Industriegeschichten, ein Sulzer. Vor 125 Jahren gründete Jakob Heinrich Sulzer-Bühler die «Schweizerische Nagelfabrik», im Volksmund meist «Nagli» genannt. Als Sohn eines Wirts und Konditors hatte er eigentlich kaum etwas mit den Industriegrössen in seiner entfernten Verwandtschaft zu tun. Dennoch prägte der gelernte Kaufmann die Industriegeschichte der Stadt bis heute, wie Historiker Peter Niederhäuser in der neu erschienenen Jubiläumsschrift der Nagli erzählt.

Vom Mühlsteinhändler zum Nagelfabrikanten