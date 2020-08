Endlager für radioaktive Abfälle – Wo die Nagra den Atommüll umpacken will Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) hat einen Bericht mit Standortvorschlägen für die «heisse Zelle» veröffentlicht. Drei der fünf Vorschläge hält sie allerdings für wenig sinnvoll. Markus Brupbacher

Kein Ort für Menschen: In der «heissen Zelle» im Zwischenlager (Zwilag) in Würenlingen AG arbeiten ausschliesslich Roboter wegen der sehr hohen Strahlenbelastung. Foto: Keystone

Was die Sicherheit betrifft, ist die «heisse Zelle» des künftigen Atomendlagers das anspruchsvollste, umstrittenste Gebäude. In ihr werden die Lager- und Transportbehälter – die Castoren – geöffnet, die hoch radioaktiven Abfälle entnommen und in kleinere Endlagerbehälter gepackt.