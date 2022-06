Wohnen in Winterthur und Umgebung – Wo die Preise für Wohneigentum in der Region am stärksten gestiegen sind Im Weinland sind Einfamilienhäuser oder Eigentumswohnungen vergleichsweise günstig. Doch nirgends sind die Preise zuletzt stärker gestiegen. Zudem wurde der Speckgürtel als teuerste Lage abgelöst. Till Hirsekorn Madeleine Schoder

In vielen Weinländer Gemeinden sind die Immobilienpreise besonders stark gestiegen. Zum Beispiel hier, im 400-Seelen-Dorf Volken im Flaachtal. Foto: Madeleine Schoder

Der Traum vom eigenen Hüsli? Für immer mehr Familien mit mittlerem Einkommen dürfte er ein (zu) teurer Traum bleiben. Im Kanton Zürich sind die Immobilienpreise in den letzten 15 Jahren empfindlich gestiegen. In ländlichen Regionen um etwa 50 Prozent. An Hotspots wie der Stadt Zürich und den Seegemeinden haben sich die Preise fast verdoppelt. Und sie stiegen zuletzt weiter an. 10,3 Prozent waren es laut dem Immobilienbarometer der Zürcher Kantonalbank allein im letzten Jahr.