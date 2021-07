Wandern am Tössstock – Wo die Töss entspringt Das Quellgebiet der Töss ist eines der letzten wilden Gebiete des Kantons. Mit etwas Glück lassen sich hier seltene Blumen und scheue Tiere entdecken. Rafael Rohner

Die Vorderi Töss schlängelt sich durch unwegsames Gelände. Foto: Rafael Rohner

Wer die Quelle der Töss sucht, kann sich wochenlang damit beschäftigen. Denn die Töss hat nicht nur einen Ursprung, der Fluss nährt sich aus unzähligen Bächen, die rund um den Tössstock aus dem Boden quellen. Die Gewässer stürzen sich spektakulär über Nagelfluhwände – so wie der Brandenfelsbach oder der Momilchgubelbach. Oder sie sickern langsam bewaldete Abhänge hinunter, so wie das Dachslochbächli oder das Hinderväsperousbächli. Sie alle fliessen in die Vorderi Töss, die sich etwas weiter unten mit der Hinderi Töss zur jungen Töss vereinigt.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Die «Tosende» ist am Tössstock noch wild. Sie schlängelt sich durch bewaldete Tobel, Baumstämme liegen kreuz und quer, und stellenweise ist das kiesige Bachbett kaum zugänglich. Büsche und Nagelfluhfelsen versperren den Weg.