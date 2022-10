Traubenernte in Andelfingen – Wo die Trauben die Rutsche nehmen Der Rebhang am Schiterberg bei Andelfingen ist der steilste im Kanton Zürich. Beim Wümmet sausen die Trauben der Familie Grab auf einer Rutschbahn in die Ebene. Eine Reportage. Delia Bachmann

Brigitte und Dani Grab bei der Wümmet: Die Trauben sausen in einer gelben Rutsche den Hang hinunter. Foto: Enzo Lopardo

Für den letzten «Wümmet» kommt noch einmal die ganze Truppe zusammen. Etwa 20 Leute warten unten an den Rebstöcken der Familie Grab am Schiterberg in Andelfingen. Die Stimmung ist aufgekratzt wie vor einem Wanderausflug. «Wir ernten heute Blauburgunder fürs Barriquefass», sagt Dani Grab in die Runde. Dann gibt der Rebbauer nochmals die wichtigsten Wümmregeln durch: «Die guten Trauben sind blau und hart.» An den weichen Roten war die Kirschessigfliege dran. Und die harten Roten sind nicht reif genug. Sehr gut seien die schrumpeligen Trauben: «Die haben hundert Öchsle», sagt Grab. Oder mit anderen Worten: viel Zucker.