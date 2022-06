Kolumne Stadtverbesserin – Wo die wilden Wagen fahren Kulturstadt, Sportstadt, Naherholung. Ach was! Winterthur sollte Touristen mit seinem abenteuerlichen Verkehr anlocken, findet die Stadtverbesserin. Deborah von Wartburg

Die Verkehrsteilnehmer Winterthurs zeigen oft nachts ihr wahres Gesicht. Foto: Enzo Lopardo

Die «Jurassic Parc»-Reihe lockt Dino-Fans derzeit mit ihrem dritten Film in die Kinos. Im Tösstal will man das Chämmerlitobel als abenteuerliches Ausflugsziel aufmotzen. Doch auch Winterthur könnte erlebnishungrige Touristen anziehen. Denn der städtische Verkehr kann Fussgängern mindestens so viel Adrenalin garantieren wie ein Dinopark.