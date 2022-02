Wahlen in Winterthur – Wo es am Wahlsonntag stockte und stotterte Am Wahlsonntag lief mitnichten alles rund. Verzögerungen und kleinere, zum Teil peinliche Pannen zeigten auf, dass die Behörden an ihre Grenzen kamen. Till Hirsekorn

Stadtpräsident Michael Künzle (Mitte), in dessen Departement die Stadtkanzlei angesiedelt ist, bedankte sich bei den Stimmenzählerinnen und -zählern, obwohl die definitiven Resultate am Sonntag auffällig spät publik wurden. Foto: Madeleine Schoder

In welchen Quartieren änderten sich am Sonntag die Stärkenverhältnisse der Parteien? Wo entschied sich das Rennen um die Stadtratssitze? Eine vertiefte Analyse war auch am Tag nach den Stadtrats- und Parlamentswahlen kaum möglich (siehe Infobox). Die Ergebnisse sämtlicher Wahlkreise lieferte die Stadtkanzlei erst im Verlaufe des Montagnachmittags nach statt wie vor vier Jahren am Wahltag selber. Und dies in rohen Protokolllisten. Es war die Folge eines Abends, an dem die Auszählungsmaschinerie alles andere als geölt lief und sich bei der Kommunikation der Zwischenergebnisse mehrere, teilweise peinliche Patzer einschlichen.