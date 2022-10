WM in Winterthur und Region – Wo es diesen Winter Public Viewings gibt Ab dem 20. November wird in Katar um den Fussball-Weltmeistertitel gespielt. Von der Reithalle bis zum Weihnachtsmarkt: An diesen Orten können Fans die Spiele verfolgen. Jonas Keller Jonas Gabrieli

Fussball schauen im Freien wird bei dieser WM nichts. Trotzdem gibt es verschiedene Orte zum Mitfiebern. Foto: Nathalie Guinand

Eine Fussball-WM hat es im europäischen Winter noch nie gegeben. Für die Anbieter von Public Viewings stellt das eine rechte Herausforderung dar. In Zürich ist bislang denn auch kein Grösseres beantragt. Anders in Winterthur: Hier sind zwei Anträge für grosse Public Viewings eingegangen. Allerdings sind diese eine Nummer kleiner als jeweils im Sommer. Daneben gibt es viele kleinere öffentliche Übertragungen für Fussballfans, die dem Turnier nicht nur in der warmen Stube folgen möchten.