HEV-Award vergeben – Wo es für Wohneigentümer am besten ist Der Hauseigentümerverband (HEV) Region Winterthur kürt Buch am Irchel zur besten Gemeinde für Wohneigentümer. Rafael Rohner Madeleine Schoder (Foto)

Brigitte Felix, Gemeindepräsidentin von Buch am Irchel, erhält von Martin Farner, Präsident des Hauseigentümerverbands Region Winterthur, den HEV-Award überreicht. Foto: Madeleine Schoder

Und die Gewinnerin ist: Buch am Irchel. Die Gemeinde im Flaachtal schwingt im Rating des Hauseigentümerverbands (HEV) Region Winterthur insgesamt oben aus, wie HEV-Präsident Martin Farner am Mittwochabend im Kongresszentrum Gate 27 sagte. Sie biete in der Region Winterthur damit die besten Bedingungen für Wohneigentümer. Insbesondere im Bereich Gesellschaft konnte Buch am Irchel punkten. Bewertet werden in diesem Bereich etwa der öffentliche Verkehr, die Sicherheit, Kindertagesstätten oder die Naherholung.